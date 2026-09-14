Wedle wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, pomoc napadniętej przez Rosję Ukrainie kosztowała Polskę dotychczas 490 mld złotych. Na antenie Radia ZET o pomoc tę pytany dziś był kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.

„Nigdy nie miałem wątpliwości co do pomagania Ukrainie, natomiast zawsze ta pomoc musi być warunkowana interesami państwa polskiego. To nie może być już tak, jak na początku wojny, kiedy był rozpędzony Putin i zagrażał naszym granicom w perspektywie tygodnia, dwóch czy trzech. Taka była sytuacja po 24 lutego 2022 roku”

- stwierdził parlamentarzysta.

„Dzisiaj pomoc Ukrainie jest absolutnie potrzebna, natomiast ona powinna być warunkowana konkretnymi decyzjami Ukrainy w stosunku do państwa polskiego, polskich przedsiębiorców, polskiej historii, polskiej przyszłości”

- dodał.

Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe

Prof. Czarnek odniósł się też do postulatu przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. W ocenie wiceprezesa PiS, ta powinna wrócić, ale nie w takim kształcie, w jakim funkcjonowała w PRL-u.

„No nie w takim, jak w PRL-u, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej, bo tak stawiane pytanie zawsze nas cofa do tamtego czasu, który nie był dobry. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn wszystkich w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być”

- podkreślił były szef MEN.

„Wszystkich czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie, tak, oczywiście, każdy powinien wiedzieć, jak bronić RP”

- zaznaczył.