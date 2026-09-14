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Polityka

Rząd Tuska topi finanse państwa

Rada Fiskalna alarmuje, że niemal w każdym z analizowanych wariantów w przyszłym roku dług publiczny przekroczy 55 proc. w relacji do PKB. Jak podkreśla, w projektu budżetu rządzący nie zapewnili „odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa”.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

W opublikowanej dziś opinii na temat zaprezentowanego przez rząd Donalda Tuska projektu budżetu na 2027 rok Rada Finansów zwróciła uwagę, że dokument „nie przedstawia działań, których wdrożenie zapewniłoby rozpoczęcie procesu konsolidacji, a Rada Ministrów nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu”.

Podkreślono, że „podstawowym źródłem pogłębienia deficytu pozostaje wzrost wydatków, wyraźnie przewyższający wzrost dochodów”. Zaznaczono przy tym, że wbrew forsowanej przez polityków obozu władzy narracji, nie jest to jedynie efekt wzrostu wydatków na obronność. Związane z armią wydatki to tylko jedna czwarta wzrostu wydatków państwa w ostatnich latach. 

- „Ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny (PDP) w relacji do PKB w 2027 r. progu 55 proc. jest bardzo wysokie. Próg zostaje przekroczony w niemal wszystkich analizowanych wariantach ryzyka, m.in. z uwzględnieniem niewystąpienia »naturalnych oszczędności« w założonej wysokości. W projekcie nie zapewniono zatem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa”

- czytamy w opinii.

Niepewne dochody 

Nie tylko ogromny deficyt w projekcie budżetu budzi wątpliwości.

- „Prognoza dochodów budżetowych przedstawiona w PUB27 (projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. – PAP) jest obarczona wysokim ryzykiem, m.in. przez uwzględnienie nieuchwalonych dotychczas zmian w systemie podatkowym oraz optymistyczne założenia dotyczące dynamiki dochodów podatkowych”

- zauważa Rada Fiskalna.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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