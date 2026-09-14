Ogromne emocje wywołało rozporządzenie minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej, którym od 1 września wprowadziła ona na stołówki w polskich szkołach „dietę planetarną” – mającą łączyć troskę o zdrowie człowieka z dbałością o środowisko. W tym duchu dania mięsne na szkolnych stołówkach mają pojawiać się zaledwie dwa razy w tygodniu. Czy podobny stosunek do mięsa ma kierownictwo MEN we własnej diecie? Sprawdził to europoseł Patryk Jaki.

- „Nasz rząd w ramach diety planetarnej wymusił na dzieciach, że mogą jeść mięso tylko dwa razy w tygodniu. A ja poszedłem do samego Ministerstwa Edukacji i sprawdziłem. I tak się okazuje, że w swojej diecie mają mięso codziennie”

- mówi eurodeputowany na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

- „Właśnie Was pozdrawiam. Bardzo dobre. Co to jest? Kotlet ze strączków? Nie, karkówka”

- dodaje.