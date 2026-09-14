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Polityka

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: Na pewno nie ulegnę

„Bądźcie twardzi, ja na pewno nie ulegnę” – zwrócił się do demonstrantów obecnych przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego jego prezes Bogdan Święczkowski.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

W reakcji na doniesienia, wedle których rządzący mogą planować siłowe przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, przed gmachem sądu konstytucyjnego zorganizowano miasteczko namiotowe. Do demonstrantów, którzy stają w obronie niezależności TK, wyszedł dziś jego prezes.

- „Wyszedłem do was, żeby wam serdecznie podziękować za to, że stoicie po stronie konstytucji, prawa, Rzeczpospolitej”

- powiedział Bogdan Świeczkowski.

Zapewnił, że nie ulegnie żadnym próbom nielegalnego przejęcia TK.

- „Dochodzą do nas sygnały, że będą próby nielegalnego przejęcia TK, sprzecznego z prawem, w ramach zamachu stanu. Ja oczywiście nie ulegnę tej presji, nie poddam się żadnemu szantażowi czy groźbie władzy ustawodawczej czy wykonawczej”

- oświadczył.

- „Wierzę, że będzie was więcej, że nie będzie żadnej próby siłowego przejęcia Trybunału. Że funkcjonariusze policji i służb nie będą wykonywać przestępczych rozkazów”

- dodał.

Poinformował również, że jeżeli władze będą próbować utrudniać manifestację, pozwoli na przeniesienie miasteczka do ogrodów TK.

- „Bądźcie twardzi, ja na pewno nie ulegnę”

- zaapelował.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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