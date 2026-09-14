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Polityka

Siłowe przejęcie TK? Prof. Czarnek: Setki tysięcy Polaków wyszłyby na ulice

Trwa próba przejęcia kontroli przez nominata ministra Waldemara Żurka nad Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Czy w podobny sposób, przy wykorzystaniu policji, rządzący spróbują przejąć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym? Prof. Przemysław Czarnek jest przekonany, że wówczas Polacy wszyliby na ulice Warszawy.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Przed Trybunałem Konstytucyjnym już powstało miasteczko, będące reakcją na doniesienia dot. możliwych planów siłowego przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz Donalda Tuska.

- „Powstało miasteczko pod TK, będzie rozbudowywane. Będą dyżury parlamentarzystów PiS. Mogę zapewnić – cała Polska gotuje się do tego, żeby przyjechać natychmiast do Warszawy i zablokować ulice Warszawy. Będą gigantyczne manifestacje, jeśli tylko ta władza podniesie siłowo rękę na TK, będzie chciała siłowo wprowadzić ludzi, którzy nie są sędziami TK, uprawnionymi do orzekania w Trybunale”

- powiedział dziś na antenie Radia ZET prof. Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera zwrócił przy tym uwagę na narastające niezadowolenie Polaków z obecnej sytuacji w kraju.

- „Ludzie emocjonują się w Polsce sytuacją, która ma miejsce. Dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia, w rolnictwie, dramatyczną sytuacją, jeśli chodzi o ceny paliw, dramatyczną sytuacją jeśli chodzi o najszybciej wzrastające bezrobocie wśród najmłodszych pracowników, brakiem inwestycji, brakiem perspektyw i obciążają za to również tę władzę, która na ich oczach łamie praworządność”

- podkreślił.

Polityk nie ma wątpliwości, że próba siłowego przejęcia sądu konstytucyjnego wywołałaby demonstrację setek tysięcy Polaków. 

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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