Przed Trybunałem Konstytucyjnym już powstało miasteczko, będące reakcją na doniesienia dot. możliwych planów siłowego przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz Donalda Tuska.

- „Powstało miasteczko pod TK, będzie rozbudowywane. Będą dyżury parlamentarzystów PiS. Mogę zapewnić – cała Polska gotuje się do tego, żeby przyjechać natychmiast do Warszawy i zablokować ulice Warszawy. Będą gigantyczne manifestacje, jeśli tylko ta władza podniesie siłowo rękę na TK, będzie chciała siłowo wprowadzić ludzi, którzy nie są sędziami TK, uprawnionymi do orzekania w Trybunale”

- powiedział dziś na antenie Radia ZET prof. Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera zwrócił przy tym uwagę na narastające niezadowolenie Polaków z obecnej sytuacji w kraju.

- „Ludzie emocjonują się w Polsce sytuacją, która ma miejsce. Dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia, w rolnictwie, dramatyczną sytuacją, jeśli chodzi o ceny paliw, dramatyczną sytuacją jeśli chodzi o najszybciej wzrastające bezrobocie wśród najmłodszych pracowników, brakiem inwestycji, brakiem perspektyw i obciążają za to również tę władzę, która na ich oczach łamie praworządność”

- podkreślił.

Polityk nie ma wątpliwości, że próba siłowego przejęcia sądu konstytucyjnego wywołałaby demonstrację setek tysięcy Polaków.