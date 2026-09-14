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Polska

Białystok: Pożar w jednostce wojskowej

Przed południem wybuchł dziś pożar na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku. Płomienie zajęły dach remontowanego budynku służącego 25. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

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Fot. za: Pixabay
Fot. za: Pixabay

O pożarze poinformowała Wirtualna Polska, w rozmowie z którą rzecznik 18. Pułku Rozpoznawczego mjr Sebastian Migocki potwierdził, że na terenie jednostki trwa akcja gaśnicza.

- „Na szczęście nie trzeba nikogo ratować”

- podkreślił. 

Przyczyny pożaru i ewentualne straty nie są obecnie znane.

- „Ze względu na wojskowy charakter obiektu i jego strategiczne znaczenie straż pożarna odmawia podania szerszych szczegółów dotyczących zdarzenia.”

- zaznacza Wirtualna Polska.

Źródło: Wp.pl, Fronda.pl

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