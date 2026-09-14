Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 15 na przejeździe kolejowym przy ul. Piłsudskiego w Radomsku. Funkcjonariusze zauważyli dzieci na torach, gdy rogatki zaczynały się opuszczać.

– „Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać” – przekazała policja.

Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i pobiegli w kierunku dziewczynek, głośno wzywając je do zejścia z torów. Ostatecznie udało się je bezpiecznie sprowadzić z torowiska.

Jak ustalono, dziewczynki miały 11 i 13 lat.

– „W rozmowie z funkcjonariuszami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia” – poinformowali mundurowi.

Nastolatki tłumaczyły, że nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed pociągiem. Na miejsce wezwano ich rodziców.

Policja ponownie apeluje do opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat ryzykownych zachowań w pobliżu torów.

– „Atrakcyjne ujęcie, liczba wyświetleń czy polubień nigdy nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa” – podkreślili funkcjonariusze.