Pawłowski zaznaczał, że kluczowymi tematami dla wyborców nie były bezpieczeństwo, trybunały czy praworządność, ale właśnie sytuacja gospodarcza. Dodał:

„I tutaj jestem przekonany, że to paliwo za 10 zł to jest absolutny koszmar Donalda Tuska”.

Zauważył też, że brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, a mimo to gdy trzeba było dopłacać półtora miliarda do paliw gdy ceny przekroczyły 8 złotych, nagle pieniądze się znalazły. W jego ocenie Tusk dokładnie wie, że właśnie ta kwestia jest najważniejsza.