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Polityka

„Absolutny koszmar Donalda Tuska”. Prezes OGB wskazuje, co może doprowadzić do klęski KO

„My w 2023, 2025 w wyborach pytaliśmy o najważniejsze tematy i za każdym razem była to sytuacja gospodarcza” – podkreśla prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Łukasz Pawłowski w rozmowie na antenie Kanału Zero wskazał, z czym mogą mieć największy problem Koalicja Obywatelska i Donald Tusk.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. FinnishGovernment - Eastern Flank Summit 16 December 2025 (Wikipedia), CC BY 4.0

Pawłowski zaznaczał, że kluczowymi tematami dla wyborców nie były bezpieczeństwo, trybunały czy praworządność, ale właśnie sytuacja gospodarcza. Dodał:

„I tutaj jestem przekonany, że to paliwo za 10 zł to jest absolutny koszmar Donalda Tuska”.

Zauważył też, że brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, a  mimo to gdy trzeba było dopłacać półtora miliarda do paliw gdy ceny przekroczyły 8 złotych, nagle pieniądze się znalazły. W jego ocenie Tusk dokładnie wie, że właśnie ta kwestia jest najważniejsza.

Źródło: PAP,Kanał Zero

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