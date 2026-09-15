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Rosja

Drugi największy bank Rosji na czarnej liście USA. Już po raz drugi

Amerykański Departament Stanu poinformował w poniedziałek o przywróceniu sankcji wobec rosyjskiego banku WTB (Wniesztorgbank) w związku z jego zaangażowaniem w pomoc Iranowi w obchodzeniu restrykcji finansowych. Decyzję ogłosiła administracja Donalda Trumpa, a Waszyngton wystosował jasne ostrzeżenie do wszystkich firm współpracujących z rosyjską instytucją – kontakty biznesowe z bankiem mogą teraz oznaczać ryzyko własnych sankcji.

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Donald Trump, logo Banku WTB na budynku, Władimir Putin
Donald Trump, logo Banku WTB na budynku, Władimir Putin · fot. Gage Skidmore via Flickr, CC BY-SA 2.0 / Andrey Filippov via Wikipedia, CC BY 2.0 / kremlin.ru via Wikipedia, CC BY 4.0

Drugi co do wielkości bank w Rosji miał, według amerykańskiego resortu, otworzyć swoje placówki na terenie Iranu oraz zacieśnić współpracę z tamtejszymi instytucjami finansowymi, które same są objęte sankcjami. WTB pomagał również w przenoszeniu miliardów dolarów irańskich aktywów, co stało się głównym powodem ponownego wpisania banku na listę sankcyjną. To nie pierwszy raz, kiedy instytucja trafia pod amerykańskie sankcje – wcześniej stało się to zaledwie dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Departament Skarbu USA określił WTB jako jedną z instytucji finansowych na świecie objętych najszerszym zakresem restrykcji. Urzędnicy podkreślili, że firmy nadal współpracujące z bankiem narażają się teraz na jeszcze poważniejsze konsekwencje niż dotychczas i powinny jak najszybciej zakończyć te relacje biznesowe.

Nałożenie sankcji na WTB to element szerszej amerykańskiej strategii o nazwie „Economic Outcast”, której celem jest gospodarcze odizolowanie irańskiego reżimu. 

Źródło: PAP,wnp.pl

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