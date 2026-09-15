Drugi co do wielkości bank w Rosji miał, według amerykańskiego resortu, otworzyć swoje placówki na terenie Iranu oraz zacieśnić współpracę z tamtejszymi instytucjami finansowymi, które same są objęte sankcjami. WTB pomagał również w przenoszeniu miliardów dolarów irańskich aktywów, co stało się głównym powodem ponownego wpisania banku na listę sankcyjną. To nie pierwszy raz, kiedy instytucja trafia pod amerykańskie sankcje – wcześniej stało się to zaledwie dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Departament Skarbu USA określił WTB jako jedną z instytucji finansowych na świecie objętych najszerszym zakresem restrykcji. Urzędnicy podkreślili, że firmy nadal współpracujące z bankiem narażają się teraz na jeszcze poważniejsze konsekwencje niż dotychczas i powinny jak najszybciej zakończyć te relacje biznesowe.

Nałożenie sankcji na WTB to element szerszej amerykańskiej strategii o nazwie „Economic Outcast”, której celem jest gospodarcze odizolowanie irańskiego reżimu.