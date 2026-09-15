– Szósty dzień z rzędu pozbawiona jest dostępu do leków oraz żywności. Informacje przekazane w tym zakresie przez pana Sławomira Cudaka (...) okazały się kłamstwem. Pani Maria Kurowska wprost wskazała, że nie otrzymuje od Cudaka żadnej wody, żadnego pożywienia – powiedział Sopiński na antenie TV Republika.

Do budynku wcześniej próbowali wejść m.in. posłowie Mariusz Gosek i Antoni Macierewicz, chcąc dostarczyć Kurowskiej jedzenie, wodę i leki. Według relacji uczestników zostali jednak zatrzymani przed wejściem. Sam Sopiński także nie został wpuszczony.

– To kolejny dzień, w którym autonomia uczelni, zapisana w konstytucji RP, jest łamana – stwierdził.

Sopiński poinformował również o złożeniu do prokuratury dwóch zawiadomień. Jedno ma dotyczyć Sławomira Cudaka i – jak twierdzi rektor – bezprawnego wtargnięcia na teren uczelni. Drugie skierowano przeciwko nieznanej z nazwiska osobie, która miała odmówić mu wejścia na teren AWS i wydawać polecenia obecnym na miejscu funkcjonariuszom.

Sprawa coraz mniej przypomina zwykły spór personalny o kierowanie uczelnią. Jeżeli potwierdzi się, że posłance rzeczywiście uniemożliwiano dostęp do podstawowych środków, a legalnie działające władze uczelni były fizycznie blokowane przed wejściem, mamy do czynienia z sytuacją wymagającą natychmiastowego i transparentnego wyjaśnienia przez prokuraturę oraz służby państwowe.