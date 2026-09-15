W święto Podwyższenia Krzyża Świętego kard. Kevin Farrell przewodniczył Eucharystii podczas spotkania przygotowawczego do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Seulu. W homilii podkreślił, że w krzyżu najpełniej objawia się miłość Jezusa – „powszechna, całkowita, bez zastrzeżeń”. Jak zaznaczył, kontemplacja krzyża pozwala odkryć prawdziwe oblicze Boga. „Wobec krzyża tajemnicą nie jest już Bóg, lecz serce człowieka, które zamyka się na łaskę” – powiedział.

Krzyż i misja ŚDM

Kard. Farrell przypomniał, że krzyż od początku towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży. W 1984 r. św. Jan Paweł II powierzył go młodzieży całego świata, prosząc, by zaniosła go w świat jako znak miłości Chrystusa.

Od tego czasu krzyż jest niesiony wśród młodych wszystkich kontynentów. Jak podkreślił prefekt, także podczas ŚDM w Seulu zostanie on wywyższony, aby młodzi mogli spojrzeć na Chrystusa, przyjąć Jego miłość i stać się Jego uczniami.

Odnosząc się do czytania o jadowitych wężach na pustyni, kard. Farrell wskazał na spojrzenie zwrócone ku Bogu jako symbol wiary. Zwrócił uwagę, że także współcześni młodzi przeżywają chwile zagubienia, buntu i pustki, a „jadowite węże” grzechu, smutku, depresji i niewiary dotykają wielu z nich.

„Również dla nich zbawienie nie znajduje się w ludzkich strategiach, dobrach materialnych ani w nowych technologiach, lecz w podniesieniu wzroku i przyjęciu od Boga przebaczenia, miłości i życia” – powiedział.

Dlatego, jak zaznaczył, przygotowanie do ŚDM powinno prowadzić młodych do spotkania z Chrystusem. „Nie możemy wstydzić się Jezusa, nie możemy wstydzić się krzyża!” – wezwał.

Krzyż znakiem jedności

W dalszej części homilii kard. Farrell mówił o krzyżu jako znaku powszechnego pojednania. Jego pionowe ramię łączy niebo z ziemią, a poziome – całą ludzkość „w jednym uścisku przebaczenia i braterstwa”.

Zwrócił uwagę, że jedną z najpiękniejszych cech ŚDM jest spotkanie młodych reprezentujących różne kultury, języki i rasy, a zarazem zjednoczonych w jednej wierze. „Młodzi pokazują światu, że można przezwyciężyć podziały, uprzedzenia i wrogość” – mówił.

Wyraził przekonanie, że również w Seulu będą ubogacać się wzajemnie swoimi historiami i talentami. Wielu z nich – jak zaznaczył – może odkryć wiarę w Boga, piękno Kościoła, zaufanie do przyszłości, a także powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego czy małżeństwa.

„Warto zaangażować się w przygotowania, warto pracować, ponosić ofiary, inwestować środki i mobilizować wiele osób, ponieważ młodzież jest przyszłością Kościoła i świata” – podkreślił kard. Farrell.

Na zakończenie wezwał do modlitwy za Koreę, przyszłe ŚDM oraz za wszystkich młodych. „Podnieśmy wzrok ku krzyżowi Chrystusa” – zachęcił.