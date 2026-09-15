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Polityka

Kosiniak-Kamysz ostrzega: Rosja nie zmarnowała czterech lat. „Zyskała nowe zdolności”

Rosja wykorzystała cztery lata wojny do rozwinięcia nowych zdolności bojowych, a sytuacja Ukrainy staje się coraz trudniejsza – ostrzegł minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z włoskim ministrem obrony Guido Crosetto. Szef MON wskazał szczególnie na rozwój rosyjskich dronów odrzutowych i wezwał Unię Europejską do szybkiego usunięcia barier utrudniających przemieszczanie wojsk sojuszniczych.

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz · fot. Screenshot - YouTube - Polsat News

– „Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała czterech lat” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister podkreślił, że Ukraina znalazła się obecnie „w bardzo trudnym momencie” i nadal potrzebuje pomocy państw Zachodu.

– „To wsparcie jest teraz bardzo konieczne” – zaznaczył, dodając, że Polska i Włochy są zdeterminowane, aby wzmacniać zarówno NATO, jak i europejskie zdolności obronne.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza Europa musi również znacznie sprawniej reagować na sytuacje kryzysowe. Jednym z podstawowych problemów pozostaje mobilność militarna, czyli możliwość szybkiego przemieszczania wojsk i ciężkiego sprzętu przez granice państw oraz regionów.

– „Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej zdolności do przemieszczania się pojazdów militarnych, jeżeli któreś z państw potrzebuje pomocy i zaprasza wojska do tej pomocy swoich sojuszników” – powiedział szef MON.

Jak podkreślił, nie może dochodzić do sytuacji, w której pojedynczy region czy lokalne regulacje blokują przejazd wojsk sojuszniczych w chwili realnego zagrożenia.

Źródło: mp/Polsat News, Fronda.pl

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