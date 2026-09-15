– „Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała czterech lat” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister podkreślił, że Ukraina znalazła się obecnie „w bardzo trudnym momencie” i nadal potrzebuje pomocy państw Zachodu.

– „To wsparcie jest teraz bardzo konieczne” – zaznaczył, dodając, że Polska i Włochy są zdeterminowane, aby wzmacniać zarówno NATO, jak i europejskie zdolności obronne.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza Europa musi również znacznie sprawniej reagować na sytuacje kryzysowe. Jednym z podstawowych problemów pozostaje mobilność militarna, czyli możliwość szybkiego przemieszczania wojsk i ciężkiego sprzętu przez granice państw oraz regionów.

– „Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej zdolności do przemieszczania się pojazdów militarnych, jeżeli któreś z państw potrzebuje pomocy i zaprasza wojska do tej pomocy swoich sojuszników” – powiedział szef MON.

Jak podkreślił, nie może dochodzić do sytuacji, w której pojedynczy region czy lokalne regulacje blokują przejazd wojsk sojuszniczych w chwili realnego zagrożenia.