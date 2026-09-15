Portal klobucka.pl poinformował, że w trakcie czynności konwojowania więźnia funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił się z broni służbowej. Do tragedii miało dojść w czasie przerwy na stacji benzynowej. Onet ustalił, że tragicznie zmarły funkcjonariusz to 34-letni kierowca.

Oficjalne informacje

Informacje o tragicznym zdarzeniu potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik dyrektora okręgowej Służby Więziennej w Katowicach por. Paweł Czajka.

- „Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym doszło do tragicznego zdarzenia, w postaci śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej, który realizował czynności służbowe poza terenem jednostki”

- poinformował.

- „Na chwilę obecną czekamy na informacje od policji na temat okoliczności zgonu tego funkcjonariusza. Trwają czynności z udziałem policji i prokuratury”

- dodał.

W rozmowie z polsatnews.pl natomiast do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

- „Na ten moment nie mogę udzielić więcej informacji. Mogę potwierdzić, że czynności z udziałem prokuratora dopiero się rozpoczęły. Po ich zakończeniu wydamy komunikat”

- zapowiedział.