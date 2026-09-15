Kilka dni temu premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport bezpieczeństwa od dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a.

- „Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej”

- powiedział szef rządu.

W ostatnich dniach natomiast w Europie dochodzi do bardzo niepokojących zdarzeń, będących elementem prowadzonej przez Rosję wojny hybrydowej. Niepokoi też eskalacja wydarzeń na Ukrainie, gdzie rosyjscy barbarzyńcy, tuż przy granicy z Polską uderzyli w pociąg zmierzający do Warszawy.

Morawiecki apeluje o tajne posiedzenie Sejmu

W reakcji na te wydarzenia były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, w czasie którego rządzący przekażą parlamentarzystom szersze informacje na temat raportu amerykańskiego wywiadu.

- „Żądam zwołania posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym na tym posiedzeniu Sejmu. Premier kilka dni temu powiedział, że otrzymał precyzyjne informacje od szefa CIA dotyczące bardzo realnych zagrożeń. Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe. Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym budżetem, silnymi sojuszami i przygotowaniem państwa”

- podkreślił lider Rozwoju Plus.

Mateusz Morawiecki pytał o działania, jakie rząd podjął w reakcji na alarmujące ustalenia sojuszników.

- „Pytam zatem, czy jest wzmocniona ochrona polskich portów, polskich lotnisk, centrów danych, czy Wojsko Polskie postawione zostało w stan podwyższonej gotowości? Czy przygotowane są na potencjalne zagrożenia nasze służby? Policja, Straż Graniczna? Wzywam do podjęcia realnych działań wobec poważnego zagrożenia, które może nam grozić w najbliższym czasie”

- powiedział.