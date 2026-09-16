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Miasteczko przed TK. Adam Borowski apeluje do Polaków

Adam Borowski zaapelował o wsparcie działającego przed Trybunałem Konstytucyjnym miasteczka namiotowego. Inicjatywa ma uniemożliwić potencjalne próby siłowego przejęcia kontroli nad trybunałem przez obóz władzy.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

Borowski, będąc jednym ze współinicjatorów miasteczka, zwrócił się do sympatyków o drobne wpłaty, które pozwolą pokryć finansowe potrzeby inicjatywy.

- „Możecie nas wesprzeć finansowo wpłacając po 10, 20, 30 zł na konto fundacji klubów Gazety Polskiej. Walczmy razem”

- zaapelował.

Jak podkreślają kluby „Gazety Polskiej”, „miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa przez całą dobę – klubowicze są na miejscu, wspólnie działają i nie ustają w swojej inicjatywie”.

- „Dzięki Waszemu wsparciu możemy działać, być tam, gdzie dzieją się ważne sprawy, i wspólnie budować silną społeczność. Każde wsparcie ma znaczenie!”

- zaznaczono.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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