Miasteczko przed TK. Adam Borowski apeluje do Polaków

Borowski, będąc jednym ze współinicjatorów miasteczka, zwrócił się do sympatyków o drobne wpłaty, które pozwolą pokryć finansowe potrzeby inicjatywy.

- „Możecie nas wesprzeć finansowo wpłacając po 10, 20, 30 zł na konto fundacji klubów Gazety Polskiej. Walczmy razem”

- zaapelował.

Jak podkreślają kluby „Gazety Polskiej”, „miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa przez całą dobę – klubowicze są na miejscu, wspólnie działają i nie ustają w swojej inicjatywie”.

- „Dzięki Waszemu wsparciu możemy działać, być tam, gdzie dzieją się ważne sprawy, i wspólnie budować silną społeczność. Każde wsparcie ma znaczenie!”

- zaznaczono.