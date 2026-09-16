Poranny atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczono, że zgodnie z procedurami:

„Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Na koniec czytamy:

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.