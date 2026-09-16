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Poranny atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało tuż przed godziną 7 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. Konflikty.pl via Wikimedia Commons

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczono, że zgodnie z procedurami:

„Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Na koniec czytamy:

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

 

 

Źródło: dam/x.com

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