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Kolejne drony nad Europą. Jeden z nich przenosił ładunek wybuchowy

Litewskie ministerstwo obrony potwierdziło, że dron, który w nocy z poniedziałku na wtorek wleciał na Litwę od strony Białorusi i został zestrzelony, przenosił ładunek wybuchowy. Informację przekazał minister Robertas Kaunas, zaznaczając w mediach społecznościowych, że materiał wybuchowy zdążyli już zneutralizować saperzy.

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Rosyjski dron
Rosyjski dron · fot. Zdjęcie ilustracyjne - Dsns.gov.ua via Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Maszynę strąciły włoskie myśliwce należące do sił NATO stacjonujących w Szawlach, w środkowej części kraju, w rejonie elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Na razie nikt oficjalnie nie wskazał, skąd pochodził bezzałogowiec i kto stał za jego wysłaniem.

To niejedyne tego typu zdarzenie ostatnich dni w Europie. W Niemczech, w Dolnej Saksonii, odnaleziono szczątki drona, który rozbił się w poniedziałek w bliskim sąsiedztwie bazy Luftwaffe w Wunstorf pod Hanowerem. Miejscowe media donosiły, że maszyna spadła na terenie niezamieszkanym, a służby ruszyły z rozległą akcją przeszukiwania okolicy w promieniu około kilometra od bazy lotniczej, licząc na znalezienie dodatkowych fragmentów. Podobnie jak w przypadku litewskim, nie ustalono jeszcze, do kogo należał sprzęt.

Do listy niewyjaśnionych dronowych incydentów trzeba dopisać także Polskę – szczątki bezzałogowca nieznanego pochodzenia wyrzuciło morze na polskie wybrzeże Bałtyku. Jak już informowaliśmy, chemicy przebadali rosyjskiego drona, który został znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie. Wiemy już, że nie stwierdzono zagrożenia radioaktywnego ani skażenia chemicznego. Kolejne zdarzenia pokazują jednak, że sytuacja wygląda coraz poważniej i Europa musi być gotowa na kolejne prowokacje.

Źródło: dam/PAP,niezalezna.pl

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