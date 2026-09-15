Dzień: wtorek, 15 września 2026 Imieniny: Albina, Marii, Rolanda

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXIV tygodnia okresu zwykłego

Polska

Proces Nawrocki kontra Onet. Prawnik RASP przyznał: Wnosiliśmy o utajnienie

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom dziennikarzy portalu, prawnik RASP przyznał, że to pozwany wnosił o utajnienie rozpraw.

2 min czytania
Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Twierdzenia na temat rzekomego udziału Karola Nawrockiego w procederze sprowadzenia prostytutek do hotelu, w którym w młodości pracował jako ochroniarz, miały zdyskredytować go jako kandydata na prezydenta. Przekazując je, Onet powoływał się na anonimowych świadków.

- „Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa — deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem”

- zapewniali autorzy.

Obywatelski kandydat, w reakcji na publikację Onetu, skierował pozew o ochronę dóbr osobistych w trybie cywilnym podkreślając, że padł ofiarą „kłamstw i nienawiści”. Nawrocki skierował też prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom publikacji. Pierwsza rozprawa w procesie karnym zaplanowana jest na 12 listopada. Dziś natomiast odbyła się pierwsza rozprawa w procesie cywilnym.

Wydawca wnosił o utajnienie 

Na wniosek Ringier Axel Springer Polska proces toczy się za zamkniętymi drzwiami.

- „Nie chcę rozprawiać o taktyce. Wnosiliśmy o utajnienie ze względu na dobro świadków. Natomiast jednak zdecydował, że będzie tak procedowany ze względu na dobro dóbr powoda, czyli Karola Nawrockiego”

- powiedział w rozmowie z portalem Niezależna.pl szef działu prawnego ds. mediów RASP Polska Jakub Kudła.

Ostatecznie jednak pełnomocnicy RASP zdecydowali się dziś skierować wniosek o odtajnienie procesu, ale został on odrzucony przez sąd.

- „Z naszego punktu widzenia ważna byłaby jawność postępowania, żeby wszyscy mogli ocenić środki dowodów, którymi dysponują strony. Sąd postanowił inaczej z powodu zachowania porządku na sali sądowej”

- powiedział Kudła.

 

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej