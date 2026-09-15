Film wszedł do kin 11 września i jest wyświetlany w ponad 160 kinach w całej Polsce. Jeszcze przed oficjalną premierą „Mistyczkę" zobaczyło ponad 15 tys. osób. W części kin zainteresowanie było na tyle duże, że na niektóre seanse zabrakło biletów.

„Mistyczka" dobrze radzi sobie także w ocenach publiczności. Na Filmwebie film otrzymuje obecnie 8,1/10. Widzowie szczególnie zwracają uwagę na rolę Doroty Choteckiej-Pazury, emocjonalny charakter historii oraz sposób pokazania przemiany głównej bohaterki.

Jedna z opinii określa występ aktorki jako „rolę życia Doroty Choteckiej", podkreślając, że film jest „bardzo wzruszający" i autentyczny. Inny widz zwraca uwagę, że „Mistyczka" jest „bardziej dramatem biograficznym niż kinem religijnym".

Film opowiada historię szczecińskiej nauczycielki Alicji Lenczewskiej, której życie zmieniło się pod wpływem doświadczeń religijnych. Scenariusz Jana Sobierajskiego powstał na podstawie jej życia i dzienników. Twórcy podkreślają, że część dialogów Alicji z Jezusem została przeniesiona do filmu bezpośrednio z jej zapisków.

W głównej roli wystąpiła Dorota Chotecka-Pazura. Towarzyszą jej m.in. Sławomir Orzechowski, Radosław Pazura, Ewa Florczak, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz, Marcin Kwaśny i Rafał Szałajko. W filmie zagrało ponad 50 aktorów oraz kilkuset statystów.

„Mistyczka" powstała jako niezależna produkcja Fundacji Filmowej Powołany. Film był finansowany m.in. dzięki crowdfundingowi — wsparło go blisko 6 tys. darczyńców. Za dystrybucję odpowiada Rafael Film.

Produkcja spotkała się również z pozytywnymi reakcjami części mediów katolickich. Ks. Mateusz Szerszeń w serwisie „Któż jak Bóg" nazwał „Mistyczkę" „najlepszym filmem religijnym ostatnich lat". W recenzji zwrócił uwagę na połączenie codzienności bohaterki z jej doświadczeniem duchowym oraz kreację Doroty Choteckiej-Pazury.

Film jest obecnie wyświetlany w ponad 160 kinach w całej Polsce. Lista seansów jest dostępna na stronie dystrybutora: https://rafaelfilm.pl/mistyczka/