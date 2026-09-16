Pod koniec lipca Sejm bezwzględną większością głosów zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla, wówczas wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Wniosek skierowała Prokuratura Europejska, wskazując na zamiar postawienia parlamentarzyście zarzutów dot. korupcji, w ramach śledztwa dot. osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi. Z uwagi na obawy matactwa, prokuratura wnosiła również o zgodę na areszt parlamentarzysty. Na to jednak Sejm się nie zgodził.

W ub. tygodniu Polsat News poinformował, że do Sejmu „wpłynął kolejny wniosek od tego samego podmiotu. Prokuratura Europejska w toku śledztwa natrafiła na nowe wątki”. Jak podają media, we wniosku tym wskazano, że poseł Król otrzymał korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców liczących na jego polityczne kontakty. Chodzi m.in. o wyjazd do Tajlandii, udostępnianie luksusowych samochodów czy sfinansowanie wykończenia i wyposażenia domu.

Decyzja komisji sejmowej

Dziś wnioskiem prokuratury zajęła się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która opowiedziała się za uchyleniem europosłowi Królowi immunitetu w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch opisanych we wniosku czynów oraz za wyrażeniem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Teraz ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.