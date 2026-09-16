W ostatnim czasie Rosja radykalnie nasiliła działania uderzające w bezpieczeństwo Europy, w tym Polski. Pod koniec lipca na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta manewrująca. Chwilę później polskie służby zatrzymały w Warszawie Rosjanina, który miał dokonać zamachu na amerykańsko-ukraińskiego obywatela przebywającego w naszym kraju. Pod koniec sierpnia miały miejsce pożary w polskich fabrykach związanych z produkcją dronów, a ostatniej niedzieli tuż przy polskiej granicy Rosjanie uderzyli w zmierzający z Kijowa do Warszawy pociąg. W poniedziałek natomiast z Morza Bałtyckiego w pobliżu Jarosławca wyłowiono rosyjskiego drona. Jak przekazała dziś prokuratura, potwierdzono, iż bezzałogowiec był uzbrojony.

Specjalna narada prezydenta

W związku z tymi wydarzeniami zaplanowano specjalną naradę prezydenta.

- „W piątek 18 września Prezydent RP spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą”

- przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

- „Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”

- dodał.

Minister zapowiedział, że „po spotkaniu Biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych”.