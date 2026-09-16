Burze nadciągają nad Polskę. Pogoda znowu zrobi się groźna

Najsilniej popołudniowe załamanie pogody odczują mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwsze stopnia dla woj. dolnośląskiego, południowej części woj. wielkopolskiego, zachodnich krańców woj. łódzkiego, zachodnich i południowych rejonów woj. opolskiego oraz południowo-zachodnich krańców woj. śląskiego.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 16:00 i 17:40 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce oraz o godz. 19:30 i 23:00 na Opolszczyźnie i Śląsku, gdzie niebezpieczne warunku utrzymają się do późnych godzin nocnych.