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Polska

Burze nadciągają nad Polskę. Pogoda znowu zrobi się groźna

Masie gorącego powietrza z Afryki zawdzięczamy wysokie temperatury, towarzyszące nam od rana. Zderzenie mas powietrza aktywuje jednak niebezpieczny front burzowy. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju należy spodziewać się silnych burz z ulewami, a lokalnie również gradobicia.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Najsilniej popołudniowe załamanie pogody odczują mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwsze stopnia dla woj. dolnośląskiego, południowej części woj. wielkopolskiego, zachodnich krańców woj. łódzkiego, zachodnich i południowych rejonów woj. opolskiego oraz południowo-zachodnich krańców woj. śląskiego. 

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 16:00 i 17:40 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce oraz o godz. 19:30 i 23:00 na Opolszczyźnie i Śląsku, gdzie niebezpieczne warunku utrzymają się do późnych godzin nocnych. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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