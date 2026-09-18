W czasie dzisiejszej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że do klubu jego ugrupowania powrócił poseł Sławomir Skwarek, który wcześniej odłączył się wspólnie z grupą Mateusza Morawieckiego. Wskazał przy tym na konieczność współpracy środowisk prawicowych.

- „My będziemy szli w dalszym ciągu swoją drogą. Będziemy się starali o to, żeby powstały możliwe szerokie sojusze, bo dzisiaj prawica ma wszelkie szanse na to, żeby wygrać te wybory, ale powinna się do tego celu jakoś dużo bardziej niż obecnie zintegrować i przede wszystkim zrezygnować z tych wszystkich działań, zmierzających do niszczenia innych części prawicy”

- zaznaczył.

Jarosław Kaczyński ocenił, że do decyzji posła Skwarka mogło przyczynić się dzisiejsze głosowanie, w ramach którego sejmowa większość wybrała na wicemarszałka Sejmu reprezentanta Rozwoju Plus, odrzucając kandydaturę przedstawiciela PiS.

- „Mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem, bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wielokrotnie z nim rozmawiałem i wiem, że to czasem długo trwa. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie i będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została jakby okazana, szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi”

- powiedział.