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Ukraina

„Wciągnięcie nas do wojny”. Jarosław Kaczyński ujawnił, jaki plan mieli Ukraińcy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął wczoraj udział w Kongresie Młodych „Młodzież dla Polski Jutra” w Augustowie. W trakcie rozmowy padły szokujące słowa na temat tego, co planowała Ukraina na początku wojny.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński · fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

„Ukraińcy oczekiwali czasem rzeczy, na które my z różnych powodów, ale o nich nie mogę tu mówić, nie mogliśmy się zgodzić” – mówił prezes PiS.

Dodał, że zwykle udawało się znaleźć wyjście, podtrzymując dobre stosunki Polski z Ukrainą. Prezes PiS zdradził, że Ukraińcy zmienili koncepcję, ale:

„Wydaje mi się, że początkowo mieli koncepcję trochę dziwną, to znaczy, że wciągną nas do tej wojny, nawet na zasadzie stworzenia jednego państwa”.

W jego ocenie w takim właśnie kierunku podążało przemówienie Zełenskiego w Sejmie. Dodał, że Polska nie miała w tamtym momencie żadnych realnych sił zbrojnych gotowych na konflikt z Rosją. Tego – mówił Kaczyński – nie zauważała Ukraina.

Źródło: wpolityce.pl

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