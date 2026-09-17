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Ukraina

Żołnierze Kim Dzong Una na ukraińskim froncie? ISW ostrzega

Północnokoreańscy żołnierze mogą po raz pierwszy zostać skierowani bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Amerykański Instytut Badań nad Wojną wskazuje na możliwość wykorzystania wojsk KRLD do zastąpienia części rosyjskich jednostek walczących na północy kraju. Pozwoliłoby to Moskwie przerzucić własnych żołnierzy w okolice Łymanu, gdzie Ukraińcy prowadzą działania kontratakujące.

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Żołnierze Kim Dzong Una na ukraińskim froncie
Żołnierze Kim Dzong Una na ukraińskim froncie · fot. Grafika wygenerowana komputerowa

ISW powołuje się na źródło związane z rosyjskim Zgrupowaniem Wojsk „Północ”. Według niego część Rosjan operujących na kierunkach sumskim lub charkowskim mogłaby zostać wycofana i skierowana pod Łyman, a ich dotychczasowe pozycje zajęliby żołnierze Korei Północnej. Źródło twierdzi również, że północnokoreańscy oficerowie mieli już przekraczać granicę w celu zdobywania doświadczenia i prowadzenia rozpoznania.

Amerykańscy analitycy wyraźnie zastrzegają jednak, że nie dysponują dowodami potwierdzającymi wejście wojsk KRLD na Ukrainę.

– „ISW nie może potwierdzić twierdzeń tego źródła i nie zaobserwował oznak działania sił północnokoreańskich na Ukrainie” – podkreślono w raporcie z 16 września.

Nie jest natomiast tajemnicą, że armia Kim Dzong Una od dawna wspiera Rosję. Północnokoreańskie oddziały działały dotychczas po rosyjskiej stronie granicy, m.in. w obwodzie kurskim. Według wcześniejszych ustaleń przywoływanych przez ISW przez rosyjski teatr działań mogło przewinąć się około 25 tys. północnokoreańskich żołnierzy, a w sierpniu informowano także o obecności specjalistów od dronów.

Ewentualne wejście regularnych oddziałów KRLD bezpośrednio na Ukrainę miałoby jednak zupełnie inny ciężar polityczny i militarny.

– „Byłaby to dramatyczna eskalacja północnokoreańskiego zaangażowania w wojnę” – ocenia ISW, wskazując, że taki ruch mógłby wymusić ponowną ocenę polityki przede wszystkim przez Koreę Południową.

Możliwy ruch pojawia się w momencie, gdy Rosjanie znajdują się pod presją na kierunku łymańskim. ISW informuje o ostatnich postępach wojsk ukraińskich i wypieraniu rosyjskich pododdziałów z części pozycji w tym rejonie. Jednocześnie sytuacja na froncie pozostaje niejasna, a sami analitycy podkreślają ograniczoną ilość niezależnych danych pozwalających dokładnie odtworzyć przebieg linii walk.

Rosja i Korea Północna w ostatnich latach wyraźnie zacieśniły współpracę wojskową. Jeszcze 14 września Kim Dzong Un zapewniał Władimira Putina o dalszym rozwijaniu relacji z Moskwą i poparciu dla prowadzonej przez Rosję wojny.

Źródło: mp/ISW, Reuters, Fronda.pl

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