Niebezpieczne odpady na 26 nielegalnych składowiskach

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach prowadzili czynności w ramach sprawy realizowanej przez grupę śledczą powołaną decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przedmiotem zainteresowania śledczych byli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości, a następnie organizowali transport i przyjmowali na wynajęte tereny niebezpieczne odpady poprodukcyjne. Odpady były składowane w nieszczelnych i nieprzeznaczonych do tego celu paletopojemnikach, w warunkach stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że przestępczy proceder obejmował teren całego kraju. Niebezpieczne odpady pochodzące od 63 wytwórców trafiły na 26 nielegalnych składowisk, zlokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie.

Wśród ujawnionych odpadów znajdowały się między innymi paletopojemniki i beczki wypełnione tak zwanymi „stężonymi wodami czerwonymi”, będącymi pozostałością po produkcji trotylu. Jest to szczególnie niebezpieczny rodzaj odpadu, którego niewłaściwe magazynowanie i postępowanie z nim może powodować poważne zagrożenie.

Skrupulatnie gromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów podejrzanym, a następnie skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach do sądu dwóch aktów oskarżenia. Postępowania objęły łącznie 12 osób w wieku od 28 do 69 lat, głównie mieszkańców województwa mazowieckiego.

Wobec sześciu podejrzanych, na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Podejrzanym zarzucono między innymi utworzenie i wypełnienie odpadami niebezpiecznymi 26 nielegalnych składowisk. Z uwagi na to, że uczynili oni z przestępczego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.