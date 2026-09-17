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Niebezpieczne odpady na 26 nielegalnych składowiskach

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli kolejne postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na ogłoszenie zarzutów, a następnie skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach do sądu dwóch aktów oskarżenia wobec łącznie 12 podejrzanych. Członkowie grupy mieli doprowadzić do powstania 26 nielegalnych składowisk, na których znalazły się odpady pochodzące od 63 wytwórców, stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

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Nielegalne wysypisko
Nielegalne wysypisko · fot. Screenshot - YouTube

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach prowadzili czynności w ramach sprawy realizowanej przez grupę śledczą powołaną decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przedmiotem zainteresowania śledczych byli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości, a następnie organizowali transport i przyjmowali na wynajęte tereny niebezpieczne odpady poprodukcyjne. Odpady były składowane w nieszczelnych i nieprzeznaczonych do tego celu paletopojemnikach, w warunkach stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że przestępczy proceder obejmował teren całego kraju. Niebezpieczne odpady pochodzące od 63 wytwórców trafiły na 26 nielegalnych składowisk, zlokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie.

Wśród ujawnionych odpadów znajdowały się między innymi paletopojemniki i beczki wypełnione tak zwanymi „stężonymi wodami czerwonymi”, będącymi pozostałością po produkcji trotylu. Jest to szczególnie niebezpieczny rodzaj odpadu, którego niewłaściwe magazynowanie i postępowanie z nim może powodować poważne zagrożenie.

Skrupulatnie gromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów podejrzanym, a następnie skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach do sądu dwóch aktów oskarżenia. Postępowania objęły łącznie 12 osób w wieku od 28 do 69 lat, głównie mieszkańców województwa mazowieckiego.

Wobec sześciu podejrzanych, na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Podejrzanym zarzucono między innymi utworzenie i wypełnienie odpadami niebezpiecznymi 26 nielegalnych składowisk. Z uwagi na to, że uczynili oni z przestępczego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: mp/policja.pl

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