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Amunicja, narkotyki i pornografia z udziałem dzieci. 34-latek w rękach policji

Środki odurzające, substancje chemiczne do produkcji narkotyków, amunicja, sprzęt komputerowy oraz nośniki z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich osób zostały zabezpieczone przez białogardzkich kryminalnych. Zatrzymany w tej sprawie 34-latek trafił do aresztu.

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Zatrzymanie mężczyzny
Zatrzymanie mężczyzny · fot. Policja.pl

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie w dniu 9 września br. prowadząc czynności procesowe na terenie jednej z posesji ujawnili ponad 0,5 kg środków odurzających w postaci marihuany, a także kodeiny oraz substancji psychotropowych w postaci MDMA. W trakcie dalszych czynności w zajmowanych przez 34-letniego mężczyznę pomieszczeniach funkcjonariusze ujawnili również 13 sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru oraz środki chemiczne służące do produkcji narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli m.in. szafę wyłożoną aluminiową folią, lampę grzewczą wraz z zasilaczem, różnego rodzaju związki chemiczne, pipety i naczynia laboratoryjne.

Działania białogardzkich policjantów doprowadziły również do ujawnienia na nośnikach komputerowych, należących do 34- latka oraz zabezpieczonych telefonach komórkowych, treści pornograficzne z udziałem małoletnich osób. Zabezpieczony materiał zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie. Sąd Rejonowy w Białogardzie przychylając się do wniosku policjantów zastosował wobec 34-latka trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

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