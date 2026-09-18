Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie w dniu 9 września br. prowadząc czynności procesowe na terenie jednej z posesji ujawnili ponad 0,5 kg środków odurzających w postaci marihuany, a także kodeiny oraz substancji psychotropowych w postaci MDMA. W trakcie dalszych czynności w zajmowanych przez 34-letniego mężczyznę pomieszczeniach funkcjonariusze ujawnili również 13 sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru oraz środki chemiczne służące do produkcji narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli m.in. szafę wyłożoną aluminiową folią, lampę grzewczą wraz z zasilaczem, różnego rodzaju związki chemiczne, pipety i naczynia laboratoryjne.

Działania białogardzkich policjantów doprowadziły również do ujawnienia na nośnikach komputerowych, należących do 34- latka oraz zabezpieczonych telefonach komórkowych, treści pornograficzne z udziałem małoletnich osób. Zabezpieczony materiał zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie. Sąd Rejonowy w Białogardzie przychylając się do wniosku policjantów zastosował wobec 34-latka trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.