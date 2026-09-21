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Polska

Prezydent do Polonii: Polska jest z Was dumna

Spotykając się w Nowym Jorku z żyjącymi tam Polakami, prezydent Karol Nawrocki pokreślił, że zawsze w czasie podróży do USA wyjątkowo ważne jest dla niego móc spotkać się z Polonią.

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Fot. screenshot: YouTube (@prezydentpl)
Fot. screenshot: YouTube (@prezydentpl)

Wizyta prezydenta w Nowym Jorku to nie tylko rozmowy z najważniejszymi przywódcami, ale również szereg spotkań z żyjącymi w USA Polakami. 

- „Dla mnie spotkanie z Polonią w Stanach Zjednoczonych, zawsze kiedy do niego dochodzi, jest takim momentem, w którym widzę głęboki sens swojej misji jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. I widzę jak Polska jest ważna: dla mnie osobiście, w granicach RP, ale także poza granicami naszego wspaniałego państwa. Jak ważna jest dla Polonii w USA. I właśnie dlatego, niezależnie od tego, czy byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytutu Pamięci Narodowej, czy teraz jako prezydent Polski, zawsze proszę swoich współpracowników […] aby mieć tę szansę, mieć tę możliwość, tę przyjemność, aby spotkać Polaków, którzy żyją na amerykańskiej ziemi”

- powiedział prezydent w czasie jednego z takich spotkań. 

Wczoraj prezydent m.in. wziął udział we Mszy świętej w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, która obchodzi 130-lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu, wspólnie z małżonką Martą Nawrocką odsłonił tablicę pamiątkową.

Intensywny plan wizyty 

Prezydent przebywa w Nowym Jorku w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przy okazji tego wydarzenia zaplanowano szereg spotkań, m.in. z przywódcami krajów bałtyckich, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem czy przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem. Jutro prezydent weźmie udział w kolacji wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, a w środę wygłosi przemówienie na forum ONZ.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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