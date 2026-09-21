Wizyta prezydenta w Nowym Jorku to nie tylko rozmowy z najważniejszymi przywódcami, ale również szereg spotkań z żyjącymi w USA Polakami.

- „Dla mnie spotkanie z Polonią w Stanach Zjednoczonych, zawsze kiedy do niego dochodzi, jest takim momentem, w którym widzę głęboki sens swojej misji jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. I widzę jak Polska jest ważna: dla mnie osobiście, w granicach RP, ale także poza granicami naszego wspaniałego państwa. Jak ważna jest dla Polonii w USA. I właśnie dlatego, niezależnie od tego, czy byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytutu Pamięci Narodowej, czy teraz jako prezydent Polski, zawsze proszę swoich współpracowników […] aby mieć tę szansę, mieć tę możliwość, tę przyjemność, aby spotkać Polaków, którzy żyją na amerykańskiej ziemi”

- powiedział prezydent w czasie jednego z takich spotkań.

Wczoraj prezydent m.in. wziął udział we Mszy świętej w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, która obchodzi 130-lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu, wspólnie z małżonką Martą Nawrocką odsłonił tablicę pamiątkową.

Intensywny plan wizyty

Prezydent przebywa w Nowym Jorku w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przy okazji tego wydarzenia zaplanowano szereg spotkań, m.in. z przywódcami krajów bałtyckich, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem czy przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem. Jutro prezydent weźmie udział w kolacji wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, a w środę wygłosi przemówienie na forum ONZ.