Festiwal „Niepokalana" odbył się po raz 40. Tegoroczna edycja zgromadziła twórców z 40 krajów, a wydarzenie odbywało się pod hasłem „Chronić ludzkie głosy i twarze". Finałem festiwalu była gala wręczenia nagród w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Najważniejszą nagrodę festiwalu otrzymał „Triumf serca" (Triumph of the Heart) w reżyserii Anthony'ego D'Ambrosio. Film opowiada o ostatnich dniach życia św. Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Punktem wyjścia jest wydarzenie z sierpnia 1941 r., kiedy franciszkanin zgłosił się dobrowolnie na śmierć za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka.

Twórcy niemal zamykają widza w celi śmierci, koncentrując opowieść na ostatnich chwilach życia Kolbego. Historia ma pokazywać, jak w miejscu zdominowanym przez przemoc i śmierć pojawia się decyzja o oddaniu życia za drugiego człowieka. Film spotkał się także z dużym zainteresowaniem polskiej publiczności. W Polsce obejrzało go około 200 tys. widzów.

W kategorii filmów fabularnych pierwsze miejsce zdobyły „Niedziele" (Los Domingos) hiszpańskiej reżyserki Alaudy Ruiz de Azúa. Film opowiada o nastolatce, która mierzy się z decyzją o wstąpieniu do zakonu. Drugie miejsce przypadło polskiej produkcji „Mistyczka" Jana Sobierajskiego. Film ma za sobą sukces frekwencyjny. „Mistyczkę" obejrzało dotychczas w polskich kinach ponad 100 tys. widzów.

Pierwsze miejsce w kategorii filmu dokumentalnego fabularyzowanego otrzymało „Najświętsze Serce" (Sacré Cœur) w reżyserii Sabriny i Stevena Gunnell. Produkcja opowiada o kulcie Najświętszego Serca Jezusa, łącząc formę dokumentalną z elementami fabularnymi. Film był jednocześnie dużym sukcesem kinowym — według danych dotyczących jego dystrybucji przekroczył milion widzów na całym świecie, a w Polsce obejrzało go ponad 260 tys. osób.

W kategorii filmu dokumentalnego klasycznego wśród laureatów znalazła się produkcja „Maryja, Matka Papieża", również w reżyserii Jana Sobierajskiego. Film otrzymał drugie miejsce ex aequo z produkcją „Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach". Pierwsze miejsce w tej kategorii przyznano filmowi „Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni" Krzysztofa Kasprzaka.

Festiwal obejmuje znacznie więcej niż filmy fabularne i dokumentalne. Jury przyznawało nagrody także w kategoriach filmów edukacyjnych i amatorskich, programów i widowisk telewizyjnych, teledysków, fotografii, aplikacji i multimediów oraz twórczości radiowej — w tym podcastów, słuchowisk i reportaży. W kategorii aplikacji multimedialnych zwyciężył „Modlitewnik Tradycyjny", a w fotografii pierwsze miejsce otrzymał zestaw „Szczęść Boże".

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się więc zarówno twórcy dużych produkcji kinowych, jak i autorzy mniejszych projektów internetowych, radiowych czy fotograficznych.

Tegoroczna edycja była szczególna również ze względu na jubileusz. Festiwal „Niepokalana" został zainicjowany w 1986 r. w Niepokalanowie. Przez cztery dekady wydarzenie rozwijało się od polskiej inicjatywy do międzynarodowego festiwalu, w którym uczestniczą twórcy z wielu krajów.