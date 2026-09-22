„Czas powstrzymać zabójstwa”. Trump wysyła sygnał Putinowi

Prezydent Stanów Zjednoczonych zabrał głos w czasie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przekonywał, że w czasie jego drugiej kadencji „Ameryka powróciła” i stała się „silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”. Następnie odniósł się do rozpoczętego przez siebie konfliktu w Iranie.

- „[Irańczycy] byli tyranem Bliskiego Wschodu, ale już nim nie są. Od pierwszego dnia, kiedy wszedłem na arenę polityczną, byłem niezłomny: nigdy nie pozwolę Iranowi posiadać broni jądrowej”

- przekonywał.

Podkreślał, że zanim zdecydował się użyć siły, próbował porozumieć się z władzami Iranu.

- „Po objęciu urzędu w zeszłym roku rozpocząłem negocjacje z Iranem i zaoferowałem mu pełną współpracę gospodarczą w zamian za zakończenie programu nuklearnego i wspieranie terroryzmu. Ale odmówili. To był wielki błąd”

- mówił.

Informował przy tym, że Teheran stworzył „pocisk zdolny do uderzenia w Europę”.

- „Byli z tego bardzo dumni. Mam nadzieję, że Europejczycy to rozumieją”

- stwierdził.

Oskarżył też Iran o finansowanie terrorystów, przypominając o zbliżającej się rocznicy ataku Hamasu na Izrael. Teraz, jak podkreślił, musi podjąć decyzję co do przyszłości Iranu.

- „Czy zostanie zawarta umowa z Iranem, która pozwoli im odbudować i stworzyć kraj o wiele potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, być może jeden z największych na Bliskim Wschodzie, a nawet na świecie? Czy też mam unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i państw?”

- wymieniał możliwości.

Wyraził nadzieję, że uda mu się osiągnąć porozumienie z Teheranem po wyborach do Kongresu.

Trump o końcu wojny na Ukrainie

Przemawiając na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Donald Trump odniósł się także do sytuacji na Ukrainie. Wyraził przekonanie, iż trwająca wojna zakończy się „szybciej niż ludzie sądzą”.

- „Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i rozwiążemy ten problem. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie sobie wyobrażają. Mają już dość”

- zapewniał.

- „Nadal dążymy do zakończenia katastrofalnej wojny między Rosją a Ukrainą, która zabija dziesiątki tysięcy ludzi miesięcznie. W zeszłym tygodniu, ku czci senatora Lindseya Grahama, podpisałem uchwaloną przez Kongres nową, ważną ustawę, która przyznaje mi ogromne uprawnienia celne — i jeśli będzie to konieczne, z nich skorzystam. Czas powstrzymać zabójstwa”

- dodał.

Wcześniej, pytany przy wejściu do siedziby ONZ przez dziennikarzy o przesłanie do Władimira Putina powiedział: „zakończ wojnę”.

Prezydent USA uderza w MTK

Ponadto amerykański przywódca w czasie swojego wystąpienia uderzył w Międzynarodowy Trybunał Karny.

- „Wzywam wszystkie państwa będące członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego do natychmiastowego, oficjalnego zrzeczenia się członkostwa w tej nieuczciwej instytucji”

- apelował.

Poinformował też o porozumieniu ws. Grenlandii i ogłosił zmianę nazwy „sztucznej inteligencji” na „superinteligencję”.

- „Wszystkie dokumenty USA zostaną zmienione i będą używać znacznie bardziej precyzyjnego terminu »super« zamiast «sztuczny«”.

- ogłosił.

- „Witamy w nowym świecie superinteligencji, czyli SI”

- dodał.