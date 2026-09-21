– „Diesel, diesel, diesel” – tak, według ukraińskiego urzędnika uczestniczącego w rozmowie, Trump miał podkreślać znaczenie problemu. „Financial Times” podaje, że prezydent USA apelował do Zełenskiego o zaprzestanie uderzeń w rosyjskie rafinerie, argumentując, że ich niszczenie pogłębia światowy deficyt diesla i podbija ceny.

Nie jest to pierwsza taka wypowiedź Trumpa. Kilka dni wcześniej publicznie mówił dziennikarzom, że zwrócił się do ukraińskiego przywódcy, aby „przestał niszczyć olej napędowy w Rosji”.

W poniedziałek Trump odniósł się również do skutków ukraińskich ataków.

– „Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem diesla z powodu wojny z Ukrainą. Duża liczba ich rafinerii została wysadzona i, przynajmniej tymczasowo, nie działa” – napisał na Truth Social. Dodał, że „ta absurdalna i niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć”.

Zełenski po rozmowie z Trumpem nie wspomniał publicznie o sporze dotyczącym rafinerii. Poinformował natomiast, że obaj przywódcy uzgodnili spotkanie w Nowym Jorku.

– „To była ważna rozmowa i zdążyliśmy omówić wiele spraw. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to spotkanie może wiele zmienić. Widać dynamikę dyplomatyczną” – przekazał prezydent Ukrainy.

Według Kijowa priorytetem pozostaje droga do zakończenia wojny. Zełenski zapewnił, że Ukraina jest gotowa do „naprawdę poważnych kroków” w kierunku deeskalacji, jednocześnie dziękując Trumpowi za nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji.