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USA

„Diesel, diesel, diesel”. Trump naciska na Zełenskiego: przestańcie uderzać w rosyjskie rafinerie

Donald Trump ponownie naciska na Wołodymyra Zełenskiego, aby Ukraina ograniczyła ataki na rosyjskie rafinerie. Jak ujawnił „Financial Times”, podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej amerykański prezydent miał przede wszystkim zwracać uwagę na gwałtownie rosnące ceny paliwa.

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Wołodymyr Zełenski, Donald Trump
Wołodymyr Zełenski, Donald Trump · fot. Screenshot - YouTube/The Sun

– „Diesel, diesel, diesel” – tak, według ukraińskiego urzędnika uczestniczącego w rozmowie, Trump miał podkreślać znaczenie problemu. „Financial Times” podaje, że prezydent USA apelował do Zełenskiego o zaprzestanie uderzeń w rosyjskie rafinerie, argumentując, że ich niszczenie pogłębia światowy deficyt diesla i podbija ceny.

Nie jest to pierwsza taka wypowiedź Trumpa. Kilka dni wcześniej publicznie mówił dziennikarzom, że zwrócił się do ukraińskiego przywódcy, aby „przestał niszczyć olej napędowy w Rosji”.

W poniedziałek Trump odniósł się również do skutków ukraińskich ataków.

– „Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem diesla z powodu wojny z Ukrainą. Duża liczba ich rafinerii została wysadzona i, przynajmniej tymczasowo, nie działa” – napisał na Truth Social. Dodał, że „ta absurdalna i niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć”.

Zełenski po rozmowie z Trumpem nie wspomniał publicznie o sporze dotyczącym rafinerii. Poinformował natomiast, że obaj przywódcy uzgodnili spotkanie w Nowym Jorku.

– „To była ważna rozmowa i zdążyliśmy omówić wiele spraw. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to spotkanie może wiele zmienić. Widać dynamikę dyplomatyczną” – przekazał prezydent Ukrainy.

Według Kijowa priorytetem pozostaje droga do zakończenia wojny. Zełenski zapewnił, że Ukraina jest gotowa do „naprawdę poważnych kroków” w kierunku deeskalacji, jednocześnie dziękując Trumpowi za nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji.

Źródło: mp/Financial Times, Truth Social, Kyiv Post, Fronda.pl

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