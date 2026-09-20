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USA

„Ryzyko nieprzewidzianej eskalacji”. Trump nagle przerwał weekendowy wyjazd

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie skrócił swój weekendowy pobyt w Camp David i wrócił do Białego Domu. Powodem zmiany planów ma być możliwa eskalacja na Bliskim Wschodzie.

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Fot. screenshot: YouTube (NBC News)
Fot. screenshot: YouTube (NBC News)

O skróceniu pobytu w rezydencji w Maryland, gdzie Trump miał przebywać do końca weekendu, poinformowała stacja Fox News. Wcześniej amerykańskie placówki dyplomatyczne skierowały do przebywających na Bliskim Wschodzie obywateli USA komunikat ws. „ryzyka nieprzewidzianej eskalacji”.

- „Ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji. Obywatele USA przebywający obecnie na Bliskim Wschodzie powinni zachować szczególną czujność oraz liczyć się z możliwością odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i zakłóceń w podróży”

- podał Departament Stanu.

W komunikacie wskazano, że „wspierani przez Iran Huti angażowali się w działania wrogie wobec Arabii Saudyjskiej, w tym wobec cywilnych lotnisk. Ten konflikt zbrojny ma potencjał do szybkiej eskalacji”.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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