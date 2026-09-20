O skróceniu pobytu w rezydencji w Maryland, gdzie Trump miał przebywać do końca weekendu, poinformowała stacja Fox News. Wcześniej amerykańskie placówki dyplomatyczne skierowały do przebywających na Bliskim Wschodzie obywateli USA komunikat ws. „ryzyka nieprzewidzianej eskalacji”.

- „Ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji. Obywatele USA przebywający obecnie na Bliskim Wschodzie powinni zachować szczególną czujność oraz liczyć się z możliwością odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i zakłóceń w podróży”

- podał Departament Stanu.

W komunikacie wskazano, że „wspierani przez Iran Huti angażowali się w działania wrogie wobec Arabii Saudyjskiej, w tym wobec cywilnych lotnisk. Ten konflikt zbrojny ma potencjał do szybkiej eskalacji”.