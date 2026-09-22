Zupa czosnkowa rozgrzeje nawet syberyjskiego mamuta

Zupa czosnkowa to niezwykle aromatyczne i esencjonalne danie. Przypadnie do gustu wszystkim, zwłaszcza amatorom... czosnku oczywiście!

Ci, którzy nie przepadają za tym warzywem, może nie zostaną fanami tej potrawy, ale pozostali powinni być zachwyceni. Jest to danie bardzo proste w przygotowaniu, a także bardzo zdrowe.

Trudno wyobrazić sobie lepsze danie na późną jesień i wczesną zimę, i deszczowe dni.

Oto składniki:

2 l bulionu

10-12 ząbków czosnku

1 mała cebula

4 ziemniaki

2-3 łyżki śmietany 18%

2 liście laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka tymianku

1 łyżka masła

sól, świeżo zmielony pieprz

2 kromki chleba tostowego

świeży tymianek do podania (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Obieramy ziemniaki i cebulę. Kroimy warzywa w kostkę. Gotujemy bulion, a następnie dodajemy do niego obrane ząbki czosnku, pokrojone ziemniaki oraz cebulę. Do garnka wędruje też liść laurowy, ziela angielskie, cukier, a także tymianek. Gotujemy pod przykryciem na wolnym ogniu przez ok. 20 minut. Kolej na śmietanę. Dodajemy do niej kilka łyżek zupy. Dokładnie mieszamy, unikając powstania grudek. Śmietanę dodajemy do zupy, cały czas mieszając! Doprawiamy zupę solą i pieprzem. Liść laurowy i ziela wyjmujemy i miksujemy, używając miksera. Zupa najlepiej smakuje z pysznymi grzankami! Dlatego też kroimy chleb w kostkę i podsmażamy na maśle.

Smacznego :)