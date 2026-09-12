Domowy paprykarz jest też dobrym sposobem na przemycenie do codziennego jadłospisu ryb. Wędzona makrela lub pstrąg dostarczają pełnowartościowego białka oraz kwasów omega-3, a pomidory i passata są źródłem likopenu i innych przeciwutleniaczy. Warto tylko pamiętać, że ryby wędzone bywają dość słone, dlatego gotową pastę najlepiej doprawiać dopiero na końcu.

Domowy paprykarz – prosty i naprawdę smaczny

Składniki:

200 g wędzonego pstrąga lub makreli

50 g ryżu

1 średnia cebula

100 ml passaty pomidorowej

1/2 łyżeczki słodkiej papryki

1/2 łyżeczki ostrej papryki

szczypta papryki wędzonej

niewielka ilość oleju

pieprz i ewentualnie sól

Ryż gotujemy na sypko i zostawiamy do wystygnięcia. Rybę dokładnie oczyszczamy ze skóry i ości, a następnie rozdrabniamy.

Cebulę drobno kroimy i podsmażamy na niewielkiej ilości oleju. Dodajemy passatę pomidorową, słodką i ostrą paprykę oraz – jeśli lubimy – odrobinę papryki wędzonej. Dusimy kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje.

Po wystudzeniu łączymy sos z rybą i ugotowanym ryżem. Całość dokładnie mieszamy, doprawiamy pieprzem i w razie potrzeby niewielką ilością soli. Paprykarz najlepiej smakuje po krótkim schłodzeniu w lodówce.

Agnieszka Haponiuk, autorka jednego z popularnych przepisów na domową wersję paprykarza, podsumowała go krótko:

– „Można go jeść łyżkami”.

Wersja z większą ilością warzyw

Jeżeli chcemy przygotować bardziej warzywną wersję, do podstawowego przepisu można dodać marchew, pietruszkę i por.

Składniki:

250 g wędzonej makreli

60 g ryżu

1 marchew

1 mały korzeń pietruszki

1/2 pora

1 mała cebula

150 ml passaty

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżka oleju

1 łyżeczka słodkiej papryki

1/2 łyżeczki papryki wędzonej

szczypta chili

pieprz

natka pietruszki

Ryż gotujemy osobno. Cebulę i por drobno kroimy, marchew i pietruszkę ścieramy na tarce. Warzywa dusimy do miękkości, następnie dodajemy passatę, koncentrat i przyprawy.

Makrelę oczyszczamy z ości, rozdrabniamy i łączymy z warzywami oraz ryżem. Całość mieszamy i chwilę podgrzewamy. Po wystudzeniu można dodać po siekaną natkę.

Taki paprykarz jest bardziej treściwy, lekko słodkawy od warzyw i bardzo dobrze pasuje do razowego pieczywa, grzanek albo po prostu do jedzenia łyżką prosto z miseczki.