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Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy: Jej przepis na domowy paprykarz szczeciński

Paprykarz szczeciński to dla wielu osób po prostu smak dzieciństwa – prosty, wyrazisty i bardzo domowy. Najlepszy jest wtedy, gdy przygotowuje się go samemu: z dobrej ryby, ryżu, pomidorów i przypraw. W takiej wersji można dokładnie kontrolować jakość składników, ilość soli i ostrość, a przy okazji uzyskać smak znacznie świeższy niż w konserwie czy słoiku z marketu.

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Paprykarz szczeciński
Paprykarz szczeciński · fot. Screenshot - YouTube - Mniamer

Domowy paprykarz jest też dobrym sposobem na przemycenie do codziennego jadłospisu ryb. Wędzona makrela lub pstrąg dostarczają pełnowartościowego białka oraz kwasów omega-3, a pomidory i passata są źródłem likopenu i innych przeciwutleniaczy. Warto tylko pamiętać, że ryby wędzone bywają dość słone, dlatego gotową pastę najlepiej doprawiać dopiero na końcu.

Domowy paprykarz – prosty i naprawdę smaczny

Składniki:

  • 200 g wędzonego pstrąga lub makreli
  • 50 g ryżu
  • 1 średnia cebula
  • 100 ml passaty pomidorowej
  • 1/2 łyżeczki słodkiej papryki
  • 1/2 łyżeczki ostrej papryki
  • szczypta papryki wędzonej
  • niewielka ilość oleju
  • pieprz i ewentualnie sól

Ryż gotujemy na sypko i zostawiamy do wystygnięcia. Rybę dokładnie oczyszczamy ze skóry i ości, a następnie rozdrabniamy.

Cebulę drobno kroimy i podsmażamy na niewielkiej ilości oleju. Dodajemy passatę pomidorową, słodką i ostrą paprykę oraz – jeśli lubimy – odrobinę papryki wędzonej. Dusimy kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje.

Po wystudzeniu łączymy sos z rybą i ugotowanym ryżem. Całość dokładnie mieszamy, doprawiamy pieprzem i w razie potrzeby niewielką ilością soli. Paprykarz najlepiej smakuje po krótkim schłodzeniu w lodówce.

Agnieszka Haponiuk, autorka jednego z popularnych przepisów na domową wersję paprykarza, podsumowała go krótko:

– „Można go jeść łyżkami”.

Wersja z większą ilością warzyw

Jeżeli chcemy przygotować bardziej warzywną wersję, do podstawowego przepisu można dodać marchew, pietruszkę i por.

Składniki:

  • 250 g wędzonej makreli
  • 60 g ryżu
  • 1 marchew
  • 1 mały korzeń pietruszki
  • 1/2 pora
  • 1 mała cebula
  • 150 ml passaty
  • 1 łyżka koncentratu pomidorowego
  • 1 łyżka oleju
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki
  • 1/2 łyżeczki papryki wędzonej
  • szczypta chili
  • pieprz
  • natka pietruszki

Ryż gotujemy osobno. Cebulę i por drobno kroimy, marchew i pietruszkę ścieramy na tarce. Warzywa dusimy do miękkości, następnie dodajemy passatę, koncentrat i przyprawy.

Makrelę oczyszczamy z ości, rozdrabniamy i łączymy z warzywami oraz ryżem. Całość mieszamy i chwilę podgrzewamy. Po wystudzeniu można dodać po      siekaną natkę.

Taki paprykarz jest bardziej treściwy, lekko słodkawy od warzyw i bardzo dobrze pasuje do razowego pieczywa, grzanek albo po prostu do jedzenia łyżką prosto z miseczki.

Źródło: mp/Z Internetu, Fronda.pl

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