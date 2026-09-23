Serbscy kierowcy aresztowani. W chłodni ukrywali 34 migrantów

Do zatrzymania doszło 14 września na poznańskim odcinku autostrady A2. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymali do kontroli dwa pojazdy – osobowego Forda oraz samochód ciężarowy marki Renault typu chłodnia. Kierowcami obu pojazdów byli obywatele Serbii.

Szczegóły operacji

Podczas kontroli chłodni funkcjonariusze odkryli w części ładunkowej 34 cudzoziemców. Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że cudzoziemcy zamierzali z Litwy, przez terytorium Polski, dotrzeć do Niemiec. Wszyscy ujawnieni cudzoziemcy posiadali dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy i Litwy. Po zakończeniu czynności służbowych zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Dwaj kierowcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania innym cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z terytorium Litwy do Polski, z zamiarem dalszego dotarcia do Niemiec.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.