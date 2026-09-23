Dzień: środa, 23 września 2026 Imieniny: Bogusława, Tekli, Linusa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXV tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Serbscy kierowcy aresztowani. W chłodni ukrywali 34 migrantów

Dwaj obywatele Serbii zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowanie nielegalnego przerzutu cudzoziemców z Litwy przez Polskę do Niemiec. W chłodni, którą kierował jeden z nich, funkcjonariusze ujawnili aż 34 migrantów ukrytych za dodatkową ścianą.

1 min czytania
Nielegalni migranci
Nielegalni migranci · fot. via strazgraniczna.pl

Do zatrzymania doszło 14 września na poznańskim odcinku autostrady A2. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymali do kontroli dwa pojazdy – osobowego Forda oraz samochód ciężarowy marki Renault typu chłodnia. Kierowcami obu pojazdów byli obywatele Serbii.

Szczegóły operacji

Podczas kontroli chłodni funkcjonariusze odkryli w części ładunkowej 34 cudzoziemców. Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że cudzoziemcy zamierzali z Litwy, przez terytorium Polski, dotrzeć do Niemiec. Wszyscy ujawnieni cudzoziemcy posiadali dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy i Litwy. Po zakończeniu czynności służbowych zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Dwaj kierowcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania innym cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z terytorium Litwy do Polski, z zamiarem dalszego dotarcia do Niemiec.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej