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Uwaga

Atak Rosji. RCB rozesłało alert, jest aktualizacja

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – taki komunikat dziś rano RCB rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego. Więcej informacji przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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F-16
F-16 · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Po godzinie 7 rano Dowództwo poinformowało w mediach społecznościowych:

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Zapewniono, że działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Przed godziną ósmą pojawił się drugi wpis:

„Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy

 

Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

Dowództwo zapewnia, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dodano też:

„Informujemy, że huk słyszalny dziś rano w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa”.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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