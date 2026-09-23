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USA

Kiedy powstanie „Fort Trump”? Prezydent Nawrocki wskazał datę

„Jesteśmy przekonani, że tak, jak zapowiedział prezydent Trump, to tylko kwestia czasu” – powiedział w rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki. Odniósł się tym samym do kwestii budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

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Donald Trump i Karol Nawrocki
Donald Trump i Karol Nawrocki

Nawrocki zaznaczył, że obecnie trwają już przygotowania do budowy infrastruktury. Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze kwestie administracyjne i finansowe – mówił prezydent RP. Dodał też, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, kompleks miałby nosić nazwę „Fort Trump”, a prezydent USA mógłby osobiście uczestniczyć w jego otwarciu.

Oznacza to więc, że prezydentowi zależy na tym, aby baza powstała przed końcem kadencji Donalda Trumpa, a więc przed rokiem 2029. Karol Nawrocki podkreślił też, że Polska „płaci za swoje bezpieczeństwo”, w tym za koszty pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce.

 

 

Źródło: rmf24.pl

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