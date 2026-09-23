Nawrocki zaznaczył, że obecnie trwają już przygotowania do budowy infrastruktury. Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze kwestie administracyjne i finansowe – mówił prezydent RP. Dodał też, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, kompleks miałby nosić nazwę „Fort Trump”, a prezydent USA mógłby osobiście uczestniczyć w jego otwarciu.
Oznacza to więc, że prezydentowi zależy na tym, aby baza powstała przed końcem kadencji Donalda Trumpa, a więc przed rokiem 2029. Karol Nawrocki podkreślił też, że Polska „płaci za swoje bezpieczeństwo”, w tym za koszty pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce.
President Karol Nawrocki said he hopes the US will finalize plans to establish a permanent military base in Poland and, if it does, the compound will be christened ‘Fort Trump' https://t.co/SB4DOy5Qp1 pic.twitter.com/aPmvl4JoFO
— Bloomberg TV (@BloombergTV) September 22, 2026
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