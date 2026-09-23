Nawrocki zaznaczył, że obecnie trwają już przygotowania do budowy infrastruktury. Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze kwestie administracyjne i finansowe – mówił prezydent RP. Dodał też, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, kompleks miałby nosić nazwę „Fort Trump”, a prezydent USA mógłby osobiście uczestniczyć w jego otwarciu.

Oznacza to więc, że prezydentowi zależy na tym, aby baza powstała przed końcem kadencji Donalda Trumpa, a więc przed rokiem 2029. Karol Nawrocki podkreślił też, że Polska „płaci za swoje bezpieczeństwo”, w tym za koszty pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce.