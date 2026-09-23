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Polityka

„Kolejny zamach na konstytucyjny organ państwa” - TK ostro odpowiada prokuraturze Żurka

Trybunał Konstytucyjny ostro zareagował na przedstawienie przez Prokuraturę Krajową zarzutów dyrektor Kancelarii TK Zofii Hoffmann. W opublikowanym w środę komunikacie władze Trybunału określiły działania śledczych jako „kolejny zamach na konstytucyjny organ państwa” i próbę nacisku na jego pracowników oraz sędziów.

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Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny · fot. Fot. Grzegorz Krzyżewski BRPO - gov.pl

Prokuratura przedstawiła Hoffmann zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika. W chwili publikacji komunikatu TK Prokuratura Krajowa nie przedstawiła jeszcze publicznej odpowiedzi na zarzuty formułowane przez Trybunał.

TK: zarzuty są „absurdalne”

– „Prokuratura Krajowa przedstawiła Pani Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego absurdalne zarzuty (...), które od początku do końca są oparte na wymyślonych podstawach prawnych” – oświadczył Trybunał.

Według TK działanie prokuratury stanowi „kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Trybunał przekonuje, że Zofia Hoffmann oraz pozostali pracownicy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem.

Spór związany jest z dopuszczeniem do wykonywania obowiązków sędziów wybranych przez Sejm, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Prezes TK Bogdan Święczkowski przydzielał sprawy i gabinety sędziom, którzy złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Trybunał argumentuje, że dopuszczenie do urzędu osób bez takiego ślubowania mogłoby samo w sobie oznaczać przekroczenie uprawnień.

TK zakwestionował również działania prowadzącego postępowanie prokuratora Andrzeja Piasecznego. W komunikacie określono postępowanie jako „narzędzie personalnego nacisku i formę zastraszenia”, dodając, że – zdaniem Trybunału – „nie można w żadnym wypadku legalizować bezprawnych działań Prokuratury”.

Źródło: mp/Trybunał Konstytucyjny, Polsat News, Fronda.pl

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