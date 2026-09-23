USA wysyłają kolejną rotację żołnierzy na Litwę

Wilno: amerykańscy żołnierze są kluczowi dla odstraszania

Litwa od miesięcy zabiegała o utrzymanie stałej obecności rotacyjnych sił amerykańskich. Od 2019 roku USA regularnie rozmieszczają tam batalion pancerny liczący około tysiąca żołnierzy. Nowa rotacja zastępuje jednostki, które dotychczas pełniły służbę na poligonie w Pabradė. Litewskie Ministerstwo Obrony informowało, że nowi żołnierze przybywają z Fort Stewart w stanie Georgia na dziewięciomiesięczną służbę.

Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys podczas niedawnego spotkania z sekretarzem stanu USA Marco Rubio podkreślał znaczenie amerykańskiego kontyngentu.

– „Strategiczne partnerstwo Litwy i Stanów Zjednoczonych pozostaje jednym z filarów naszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” – powiedział Budrys, dodając, że Wilno wysoko ocenia amerykańskie zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy i regionu bałtyckiego.

Litewski minister zaznaczył również, że obecność wojsk USA pozostaje jednym z najważniejszych elementów odstraszania w regionie. Litwa przeznacza na obronność ponad 5 proc. PKB i intensywnie rozbudowuje infrastrukturę dla wojsk sojuszniczych. W ciągu ostatnich trzech lat kupiła w Stanach Zjednoczonych uzbrojenie i wyposażenie o wartości około 2 mld euro, w tym systemy HIMARS, Javelin, pojazdy JLTV oraz śmigłowce Black Hawk.

Nowa rotacja jest ważnym sygnałem dla państw bałtyckich w czasie, gdy Pentagon prowadzi szerszy przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Sama decyzja dotycząca Litwy nie przesądza jeszcze, jaki będzie końcowy bilans tego przeglądu, ale dla Wilna oznacza utrzymanie kluczowego elementu wojskowego odstraszania na najbliższe miesiące.