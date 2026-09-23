Rubio i Ławrow spotkają się dziś w Nowym Jorku

Rosyjskie MSZ również potwierdziło termin rozmowy. Dyrektor departamentu organizacji międzynarodowych rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Kiriłł Łogwinow mówił jeszcze przed rozpoczęciem sesji ONZ: – „O ile mi wiadomo, spotkanie Siergieja Ławrowa z Marco Rubio jest zaplanowane na 23 września”. Dodał, że Moskwa jest gotowa rozpatrywać także inne propozycje spotkań bilateralnych. – „Nigdy nie odmawialiśmy spotkań” – stwierdził.

Ukraina jednym z głównych tematów

Rozmowa Rubio z Ławrowem następuje dzień po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Jednym z tematów rozmów amerykańsko-ukraińskich była możliwość wzajemnego wstrzymania przez Rosję i Ukrainę uderzeń na obiekty energetyczne. Zełenski deklarował wcześniej, że Kijów może poprzeć takie rozwiązanie, jeśli Stany Zjednoczone będą w stanie potwierdzić rzeczywistą gotowość Moskwy do przestrzegania porozumienia.

Spotkanie w Nowym Jorku nie będzie pierwszą bezpośrednią rozmową Rubio i Ławrowa w ostatnich miesiącach. W lipcu obaj ministrowie rozmawiali na marginesie spotkania państw ASEAN w Manili. Rubio określił wówczas rozmowę jako „dobrą” i „szczerą”.

– „Stany Zjednoczone, prezydent jasno to powiedział, są gotowe odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do zakończenia tej bezsensownej wojny” – mówił po lipcowym spotkaniu amerykański sekretarz stanu.

Od tamtej rozmowy sytuacja jednak się nie uspokoiła. Rosja i Ukraina zwiększyły skalę ataków powietrznych, a ukraińskie uderzenia coraz częściej obejmują rosyjskie rafinerie i pozostałą infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie rosyjskie rakiety i drony nadal atakują ukraińskie miasta oraz obiekty infrastruktury.