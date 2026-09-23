Fico zapowiedział jednocześnie, że jego rząd przygotuje własne rozwiązania mające ograniczyć skutki wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w środę, 23 września. Bratysława rozważa wykorzystanie krajowych regulacji cenowych oraz rozmowy z rafinerią Slovnaft.

Fico: UE pozostawia państwa same z kryzysem

Słowacki premier nie szczędził Unii Europejskiej ostrych słów. Według niego państwa członkowskie zostały pozostawione same sobie w walce ze skutkami drogiej ropy.

– UE pozostawia państwa członkowskie „na łasce straszliwych skutków kryzysu naftowego” – stwierdził Fico.

Premier Słowacji przekonywał, że sytuacja, w której rządy muszą finansować rekompensaty za wysokie ceny paliw kosztem innych wydatków publicznych, jest nie do zaakceptowania.

– Finansowanie astronomicznych cen paliw kosztem emerytur czy ochrony zdrowia pokazuje – według Fico – zarówno „niekompetencję”, jak i „cynizm” Unii Europejskiej.

Premier Słowacji wskazał też, że w niektórych państwach UE litr oleju napędowego kosztuje już około 3 euro. Jego zdaniem za wzrostem cen stoją wojny, wysokie marże koncernów naftowych oraz brak skoordynowanej reakcji na poziomie europejskim.

Problem nie dotyczy wyłącznie Słowacji. W ostatnich dniach kolejne europejskie rządy zaczęły szukać sposobów na ograniczenie skutków wzrostu cen ropy i paliw. Francja rozszerzyła pomoc dla osób dojeżdżających do pracy i sektorów szczególnie dotkniętych kosztami paliwa, natomiast ministrowie finansów UE dyskutują o możliwym opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.

Sytuację pogarszają napięcia na Bliskim Wschodzie oraz problemy z dostawami. W Europie szczególnie mocno odczuwalne są wysokie ceny diesla i paliwa lotniczego, a zapasy w kluczowym hubie Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia spadły do najniższych poziomów od siedmiu lat.

Fico argumentuje, że skoro Unia jest zdolna szybko organizować nadzwyczajne szczyty w innych sprawach, podobnej mobilizacji wymagają również rosnące koszty życia Europejczyków. Na razie nie ma informacji, aby przewodniczący Rady Europejskiej zdecydował o zwołaniu postulowanego przez słowackiego premiera specjalnego posiedzenia.