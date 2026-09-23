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Polityka

Zwrot przed wyborami w Krakowie. Hoffman rezygnuje i popiera jednego z kandydatów

Na kilka dni przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, zrezygnował ze startu.

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Jan Hoffman
Jan Hoffman · fot. Screenshot - YouTube - Głos24

Jak podają media, przekazał on swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Wybory odbędą się w niedzielę 27 września.

Hoffman zapowiedział, że złoży w Miejskiej Komisji Wyborczej dokumenty dotyczące rezygnacji. Jak podkreślił podczas briefingu, jego zdaniem Gibała daje największą szansę na realizację postulatów środowiska stojącego za referendum.

Hoffman: „Wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie”

– Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały – powiedział Hoffman.

Tłumacząc swoją decyzję, wskazywał, że zarówno on, jak i Gibała występowali jako kandydaci spoza głównych struktur partyjnych.

– Doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tę partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem – mówił.

Gibała zadeklarował z kolei, że w razie zwycięstwa zrealizuje postulaty Hoffmana. Wśród nich znalazły się m.in. zewnętrzny audyt miasta i miejskich spółek, ponowna analiza zasad Strefy Czystego Transportu oraz przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej. Obaj podpisali porozumienie dotyczące dalszej współpracy.

Po rezygnacji Hoffmana w wyborach pozostaje siedmioro kandydatów: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk.

Źródło: mp/Polsat News, LoveKraków.pl, Fronda.pl

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