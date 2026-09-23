Leon XIV do polskich małżeństw: Współpracujcie ze Stwórcą

Ojciec Święty skierował swoje słowa do Polaków po katechezie poświęconej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes. Wskazał, że rodzina pozostaje szczególną wspólnotą, w której wiara powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom.

„Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków”

– W tych dniach na Jasnej Górze na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło: „Małżeństwo rodzi życie” – powiedział Leon XIV.

Papież zachęcił małżonków, aby wspólna modlitwa i lektura Pisma Świętego były fundamentem ich życia rodzinnego.

– Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina – podkreślił Ojciec Święty.

Leon XIV już wcześniej mówił Polakom o rodzinie i ochronie życia

To nie pierwszy raz, kiedy Leon XIV kieruje do Polaków mocne przesłanie dotyczące rodziny. 26 sierpnia, przypominając Jasnogórskie Śluby Narodu, mówił o potrzebie „ochrony życia ludzkiego, troski o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży”, wskazując, że program ten pozostaje aktualny również współcześnie.

W maju, po polskim Dniu Matki, Papież dziękował kobietom, które „z wielkodusznością przekazały dar życia”, a następnie zaapelował do Polaków: „Z pomocą Maryi chrońcie w Waszej Ojczyźnie życie każdego człowieka – od poczęcia do naturalnej śmierci”.

W innym majowym wystąpieniu Leon XIV zwracał również uwagę na rolę rodziców w przekazywaniu wiary dzieciom, zachęcając, aby byli dla nich przykładem życia sakramentalnego.