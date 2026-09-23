Francja. Macrona zastąpi żona podczas Mszy Leona XIV

Podczas sobotniej Eucharystii na placu Concorde w Paryżu – czytamy - prezydenta reprezentować będą premier Sébastien Lecornu oraz Brigitte Macron.

Leon XIV przyleci do Francji 25 września. Tego dnia spotka się z Macronem w Pałacu Elizejskim i wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego. Wieczorem papież odprawi nieszpory w katedrze Notre-Dame w Paryżu.

W sobotę Ojciec Święty odprawi Mszę św. na placu Concorde, w niedzielę będzie przewodniczył Eucharystii w sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek odprawi Mszę w katedrze św. Szczepana w Metz. Oficjalny program Watykanu potwierdza, że podróż apostolska potrwa od 25 do 28 września.

Nieobecność Macrona na Mszach zwraca uwagę także dlatego, że w 2023 roku uczestniczył on w Eucharystii celebrowanej przez papieża Franciszka w Marsylii. Wówczas jego obecność wywołała we Francji debatę o granicach zasady laickości i relacji państwa z Kościołem.

Według informacji przekazanych przez Pałac Elizejski, obecny program wizyty został ustalony bez napięć. Macron powita Leona XIV i odbędzie z nim oficjalne spotkanie, ale w samych celebracjach liturgicznych nie będzie uczestniczył.