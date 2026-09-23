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Polityka

Francja. Macrona zastąpi żona podczas Mszy Leona XIV

Jak donoszą media, prezydent Francji Emmanuel Macron nie weźmie udziału w żadnej z trzech publicznych Mszy św., które papież Leon XIV odprawi podczas rozpoczynającej się w piątek wizyty we Francji. Informację potwierdził Pałac Elizejski.

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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron · fot. Screenshot - YouTube - ABC News

Podczas sobotniej Eucharystii na placu Concorde w Paryżu – czytamy - prezydenta reprezentować będą premier Sébastien Lecornu oraz Brigitte Macron.

Leon XIV przyleci do Francji 25 września. Tego dnia spotka się z Macronem w Pałacu Elizejskim i wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego. Wieczorem papież odprawi nieszpory w katedrze Notre-Dame w Paryżu.

W sobotę Ojciec Święty odprawi Mszę św. na placu Concorde, w niedzielę będzie przewodniczył Eucharystii w sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek odprawi Mszę w katedrze św. Szczepana w Metz. Oficjalny program Watykanu potwierdza, że podróż apostolska potrwa od 25 do 28 września.

Nieobecność Macrona na Mszach zwraca uwagę także dlatego, że w 2023 roku uczestniczył on w Eucharystii celebrowanej przez papieża Franciszka w Marsylii. Wówczas jego obecność wywołała we Francji debatę o granicach zasady laickości i relacji państwa z Kościołem.

Według informacji przekazanych przez Pałac Elizejski, obecny program wizyty został ustalony bez napięć. Macron powita Leona XIV i odbędzie z nim oficjalne spotkanie, ale w samych celebracjach liturgicznych nie będzie uczestniczył.

Źródło: mp/KAI, Vatican News, AFP, Fronda.pl

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