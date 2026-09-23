Dzień: środa, 23 września 2026 Imieniny: Bogusława, Tekli, Linusa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXV tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Erdogan przyjedzie do Polski na zaproszenie prezydenta Nawrockiego

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przyjął zaproszenie prezydenta RP Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w naszym kraju. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

2 min czytania
Prezydent Karol Nawrocki, Prezydent Recep Erdogan
Prezydent Karol Nawrocki, Prezydent Recep Erdogan · fot. Mikołaj Bujak/KPRP

Rozmowy obu przywódców – czytamy - odbyły się w Nowym Jorku przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta tureckiego prezydenta może mieć znaczenie zarówno dla współpracy wojskowej i gospodarczej, jak i dla polskich starań o stałe miejsce w grupie G20.

Karol Nawrocki wykorzystuje pobyt w Stanach Zjednoczonych nie tylko do udziału w debacie ONZ, ale także do serii rozmów bilateralnych. Jednym z najważniejszych spotkań była rozmowa z Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, turecki przywódca przyjął zaproszenie do przyjazdu do Polski, a kancelarie obu prezydentów mają teraz ustalić dogodny termin wizyty.

Turcja ważnym partnerem Polski

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Turcja pozostaje dla Polski istotnym partnerem zarówno gospodarczym, jak i wojskowym. Ankara jest też członkiem grupy G20, do której Warszawa chce dołączyć jako stały uczestnik.

— To jest drugie spotkanie z prezydentem Erdoğanem w bardzo krótkim czasie — zwrócił uwagę rzecznik prezydenta, przypominając wcześniejsze kontakty obu przywódców.

Według Leśkiewicza rozmowy z Erdoganem, a także z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i prezydentem Burundi Evariste'em Ndayishimiye, wpisują się w starania Polski o wzmocnienie swojej pozycji na forum G20. Polska dyplomacja chce wykorzystać rosnącą pozycję gospodarczą kraju do uzyskania trwałego miejsca przy stole największych gospodarek świata.

Ważnym elementem rozmów pozostaje również bezpieczeństwo. Polska i Turcja są państwami NATO położonymi na strategicznych flankach Sojuszu, a Ankara dysponuje jednymi z największych sił zbrojnych w NATO. Współpraca obu krajów obejmuje m.in. kwestie przemysłu obronnego i bezpieczeństwa regionalnego.

Podczas wizyty w Nowym Jorku Nawrocki prowadził także rozmowy z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Rzecznik prezydenta zaznaczał, że współpraca państw regionu Morza Bałtyckiego ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.

Doszło również do krótkiej rozmowy Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem podczas przyjęcia dla przywódców uczestniczących w sesji ONZ. Jak zaznaczył Leśkiewicz, rozmowa miała charakter kurtuazyjny i nie była spotkaniem w cztery oczy.

Źródło: mp/Kancelaria Prezydenta RP, Wirtualna Polska, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej