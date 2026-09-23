Rozmowy obu przywódców – czytamy - odbyły się w Nowym Jorku przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta tureckiego prezydenta może mieć znaczenie zarówno dla współpracy wojskowej i gospodarczej, jak i dla polskich starań o stałe miejsce w grupie G20.

Karol Nawrocki wykorzystuje pobyt w Stanach Zjednoczonych nie tylko do udziału w debacie ONZ, ale także do serii rozmów bilateralnych. Jednym z najważniejszych spotkań była rozmowa z Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, turecki przywódca przyjął zaproszenie do przyjazdu do Polski, a kancelarie obu prezydentów mają teraz ustalić dogodny termin wizyty.

Turcja ważnym partnerem Polski

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Turcja pozostaje dla Polski istotnym partnerem zarówno gospodarczym, jak i wojskowym. Ankara jest też członkiem grupy G20, do której Warszawa chce dołączyć jako stały uczestnik.

— To jest drugie spotkanie z prezydentem Erdoğanem w bardzo krótkim czasie — zwrócił uwagę rzecznik prezydenta, przypominając wcześniejsze kontakty obu przywódców.

Według Leśkiewicza rozmowy z Erdoganem, a także z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i prezydentem Burundi Evariste'em Ndayishimiye, wpisują się w starania Polski o wzmocnienie swojej pozycji na forum G20. Polska dyplomacja chce wykorzystać rosnącą pozycję gospodarczą kraju do uzyskania trwałego miejsca przy stole największych gospodarek świata.

Ważnym elementem rozmów pozostaje również bezpieczeństwo. Polska i Turcja są państwami NATO położonymi na strategicznych flankach Sojuszu, a Ankara dysponuje jednymi z największych sił zbrojnych w NATO. Współpraca obu krajów obejmuje m.in. kwestie przemysłu obronnego i bezpieczeństwa regionalnego.

Podczas wizyty w Nowym Jorku Nawrocki prowadził także rozmowy z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Rzecznik prezydenta zaznaczał, że współpraca państw regionu Morza Bałtyckiego ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.

Doszło również do krótkiej rozmowy Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem podczas przyjęcia dla przywódców uczestniczących w sesji ONZ. Jak zaznaczył Leśkiewicz, rozmowa miała charakter kurtuazyjny i nie była spotkaniem w cztery oczy.