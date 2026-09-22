Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał spotkać się jutro w Waszyngtonie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Niespodziewanie jednak wczoraj Biały Dom odwołał spotkanie, oficjalnie powołując się na przygotowania związane z wizytą prezydenta Chin. O tę bezprecedensową sytuację dziennikarze zapytali przebywającego w USA prezydenta Karola Nawrockiego.

- „Miałem nadzieję, że minister obrony spotka się z sekretarzem Hegsethem. Nie wiem, dlaczego panowie się nie spotkali”

- przyznał.

Tuż przed odwołaniem wizyty wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, prezydent USA Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o postępach w sprawie budowy bazy amerykańskich wojsk w naszym kraju. Karol Nawrocki zauważył, że to „pierwsza w historii po 1989 tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

- „Z prezydentem Trumpem o tym rozmawiam, odkąd zostałem prezydentem Polski, od 3 września. Zapewniam państwa, że kwestie i dostawy amerykańskiej sprzętu i kwestia obecności Polski w G20 i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jest stałą agendą naszych spotkań. Nie ma takiego momentu, czy to gala UFC i urodziny prezydenta Trumpa, na którą mnie zaprosił, czy koalicja, o której pan wspomina, abym nie upominał się o najważniejsze sprawy dla Polski”

- zapewnił prezydent.