Jednocześnie – czytamy - do Rady Biznesu przy Prezydencie RP weszli Aleksander Hass i Przemysław Sęczkowski. Decyzje ogłoszono przy okazji Polish–American Economic Summit w Nowym Jorku.

Nowa przedstawicielka prezydenta ma zajmować się przede wszystkim sektorem nowych technologii oraz rozwijaniem polsko-amerykańskich relacji biznesowych. Kancelaria Prezydenta wskazuje, że nominacja wpisuje się w szerszą koncepcję zwiększenia obecności polskich przedsiębiorstw i technologii na rynku amerykańskim.

Głos polskich przedsiębiorców

Nawrocki podkreślił również znaczenie Rady Biznesu, której skład został poszerzony o dwóch nowych członków.

– Rada Biznesu przy Prezydencie RP stanowi „głos polskich przedsiębiorców” – mówił prezydent, wskazując, że gremium ma uczestniczyć w opiniowaniu nowych rozwiązań prawnych oraz inicjatyw ustawodawczych.

Podczas uroczystości prezydent wręczył także odznaczenia osobom związanym z nauką, nowymi technologiami, biznesem i promocją Polski w Stanach Zjednoczonych. Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP otrzymali Tomasz Czajka i Teresa Przytycka, natomiast Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali Rafał Modrzewski i Mateusz Staniszewski.

Nawrocki nawiązał przy tym do znaczenia relacji polsko-amerykańskich w historii i współczesności. Mówiąc o grudniowym udziale Polski w spotkaniu G20, ocenił: – „Wszystko to prowadzi nas do wielkiego sukcesu, jakim jest udział w szczycie G20, na którym będziemy po raz pierwszy jako Rzeczpospolita Polska”.