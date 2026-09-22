Sondaż. Mocne przetasowania w arytmetyce sejmowej

Największą zmianę w porównaniu z poprzednim badaniem zanotowała jednak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, której poparcie wzrosło do 10,9 proc.

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku września KO zyskała 1,3 pkt proc., natomiast PiS straciło 2 pkt proc. Jeszcze większy spadek odnotowała Konfederacja – o 2,2 pkt proc. Partia Brauna poszła w przeciwnym kierunku: zyskała aż 4,1 pkt proc. i do Konfederacji dzielą ją obecnie tylko 2 punkty procentowe.

Wirtualna Polska podkreśla, że „najwięcej w ciągu dwóch tygodni zyskała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna”. Łączne wskazania na Konfederację i ugrupowanie Brauna wynoszą w tym badaniu 23,8 proc.

Kolejne miejsca zajęły Lewica z wynikiem 8,8 proc. – wzrost o 2,2 pkt proc. – oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem 5,3 proc., niższym o 0,7 pkt proc. niż w poprzednim pomiarze. PSL uzyskało 3,8 proc., Partia Razem 3,2 proc., a Polska 2050 – 0,5 proc.

Badanie pokazuje więc przede wszystkim przesunięcia zachodzące obecnie po prawej stronie sceny politycznej: równoczesny spadek wskazań na PiS i Konfederację oraz wyraźny wzrost notowań ugrupowania Grzegorza Brauna. Nie można jednak traktować pojedynczego sondażu jako prognozy przyszłego wyniku wyborów – jest to pomiar deklaracji respondentów w konkretnym momencie.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 18–20 września 2026 roku metodami CATI i CAWI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.