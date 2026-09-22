Do zatrzymania Pawła G., urodzonego w 2009 roku, doszło 18 września. Funkcjonariusze ABW działali w porozumieniu ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają nastolatkowi m.in. przygotowania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz propagowanie nazizmu i nawoływanie do nienawiści.

Według prokuratury przygotowania miały obejmować kontakt z inną osobą, planowanie zakupu broni i wyposażenia wojskowego oraz zbieranie informacji o działalności ugrupowań terrorystycznych. Analiza telefonów i innych zabezpieczonych urządzeń miała ujawnić rozmowy o obserwacji potencjalnych celów, sposobach przeprowadzenia ataków, zdobyciu broni i amunicji oraz użyciu granatów i koktajli Mołotowa.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 17-latka znaleziono m.in. noże, bagnet do karabinka AKM, książki, naszywki oraz inne materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Sprawy kolejnych dwóch osób, które według śledczych miały z nim współdziałać, trafiły do sądów rodzinnych.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że to „kolejny nastolatek zatrzymany w ostatnim czasie przez ABW”. Według niego 17-latek był „zafascynowany ideologią nazistowską” i przygotowywał zamach, w którym miało zginąć wiele osób.

– „Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce” – napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.