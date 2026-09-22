W niedzielę, 20 września br., po godzinie 17 policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie otrzymali zgłoszenie dotyczące postrzelenia dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym w rejonie cmentarza przy ul. Niepodległości w Bukownie. Zgłoszenie pochodziło od mieszkańca, który usłyszał odgłosy strzałów dochodzące z rejonu lasu. Mężczyzna postanowił sprawdzić, co się wydarzyło i po zauważeniu osób potrzebujących pomocy powiadomił służby. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali dwóch rannych mężczyzn.

Zarówno 36-latek jak i 44-latek z ranami postrzałowymi zostali przetransportowani do szpitali. 21 września 44-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni przebywali w lesie i spożywali alkohol. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna. Według relacji pokrzywdzonych miał on wyjąć z plecaka broń, a następnie oddać w ich kierunku strzały. Po zdarzeniu sprawca oddalił się z miejsca.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające na celu jak najszybsze zatrzymanie podejrzewanego. Ze względu na charakter zdarzenia oraz konieczność sprawnego przeszukania terenu do działań skierowano dodatkowe siły. W poszukiwania zaangażowani zostali wszyscy olkuscy funkcjonariusze, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przewodnik z psem służbowym oraz operatorzy statków bezzałogowych. Działania poszukiwawcze prowadzone były w rejonie Bukowna. Policjanci sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać podejrzewany, a także analizowali informacje uzyskane w toku wykonywanych czynności.

Równolegle policjanci wykonywali czynności na miejscu zdarzenia. Przeprowadzono szczegółowe oględziny terenu, zabezpieczono ślady i materiał dowodowy, który może mieć znaczenie dla dalszego postępowania. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.

Skuteczne działania policjantów bardzo szybko doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego. Około godziny 19:50 policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę w rejonie stacji benzynowej w Bukownie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również broń, z której mogły zostać oddane strzały. W chwili zatrzymania 52-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyzna został zatrzymany i pozostaje do dyspozycji policjantów prowadzących postępowanie. Policjanci wyjaśniają obecnie szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym przebieg zajścia, relacje pomiędzy uczestnikami oraz okoliczności użycia broni. Zabezpieczony materiał dowodowy zostanie poddany dalszej analizie. Po zakończeniu czynności zatrzymany zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

Na obecnym etapie postępowania wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Olkuszu.